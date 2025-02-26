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На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков - РИА Новости Крым, 26.02.2025
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков
Родители двух мальчиков погибли на пожаре в Ростовской области. Взрослые успели вывести детей, но поспешили в горящий дом за документами и не вернулись. Об этом РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T12:48
2025-02-26T12:48
пожар
ростовская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Родители двух мальчиков погибли на пожаре в Ростовской области. Взрослые успели вывести детей, но поспешили в горящий дом за документами и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Огонь, который успел уничтожить 35 "квадратов", потушен. Причина пожара устанавливается.Нельзя возвращаться в горящее жилье, поскольку пять глотков дыма летальны, напомнили в МЧС.Накануне в Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина, сообщали в пресс-службе городского главка МЧС. Также во вторник в Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом, а ранее в селе Дачное под Судаком из-за окурка сгорел одноэтажный жилой дом, из огня спасена хозяйка жилища.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о гибели семьи на пожаре в Севастополе - Бастрыкин требует докладВ Севастополе на пожаре погиб мужчинаСмертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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пожар, ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков

На пожаре в Ростовской области родители спасли двух сыновей и сами погибли

12:48 26.02.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Ростовской области
Пожар в Ростовской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Родители двух мальчиков погибли на пожаре в Ростовской области. Взрослые успели вывести детей, но поспешили в горящий дом за документами и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Волгодонске загорелся частный дом. До прибытия пожарных подразделений МЧС России супруги успели вынести на улицу двух мальчиков 7 и 13 лет. Родители поспешили обратно за документами. К сожалению, едкий дым стал для них смертельным. Детей госпитализировали с ожогами", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Огонь, который успел уничтожить 35 "квадратов", потушен. Причина пожара устанавливается.
Нельзя возвращаться в горящее жилье, поскольку пять глотков дыма летальны, напомнили в МЧС.
Накануне в Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина, сообщали в пресс-службе городского главка МЧС. Также во вторник в Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом, а ранее в селе Дачное под Судаком из-за окурка сгорел одноэтажный жилой дом, из огня спасена хозяйка жилища.
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ПожарРостовская областьПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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