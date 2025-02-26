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На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков - РИА Новости Крым, 26.02.2025
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков
Родители двух мальчиков погибли на пожаре в Ростовской области. Взрослые успели вывести детей, но поспешили в горящий дом за документами и не вернулись. Об этом РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T12:48
2025-02-26T12:48
2025-02-26T12:48
пожар
ростовская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Родители двух мальчиков погибли на пожаре в Ростовской области. Взрослые успели вывести детей, но поспешили в горящий дом за документами и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Огонь, который успел уничтожить 35 "квадратов", потушен. Причина пожара устанавливается.Нельзя возвращаться в горящее жилье, поскольку пять глотков дыма летальны, напомнили в МЧС.Накануне в Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина, сообщали в пресс-службе городского главка МЧС. Также во вторник в Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом, а ранее в селе Дачное под Судаком из-за окурка сгорел одноэтажный жилой дом, из огня спасена хозяйка жилища.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о гибели семьи на пожаре в Севастополе - Бастрыкин требует докладВ Севастополе на пожаре погиб мужчинаСмертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пожар, ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков
На пожаре в Ростовской области родители спасли двух сыновей и сами погибли