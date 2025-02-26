https://crimea.ria.ru/20250226/moskva-ne-rassmatrivaet-razmeschenie-mirotvortsev-nato-na-ukraine---mid-1144493624.html

Москва не рассматривает размещение миротворцев НАТО на Украине - МИД

Москва не рассматривает размещение миротворцев НАТО на Украине - МИД - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Москва не рассматривает размещение миротворцев НАТО на Украине - МИД

Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T14:24

2025-02-26T14:24

2025-02-26T14:43

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить перспективы прекращения конфликта на Украине. В рамках встречи французский лидер заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на Украину. По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии"."Не знаю, что там Макрон говорил, - он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне, но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон. Видимо, имея ввиду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает", - констатировал Лавров.Он подчеркнул, что этот подход, который навязывается прежде всего Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.Газета Washington Post ранее сообщила, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих. Associated Press передавало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вопроса около года назад, при этом в авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самоубийство: в Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на УкраинуВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуВведет ли Европа войска на Украину – мнение

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, контингент нато, украина, новости сво, безопасность, политика, франция, сша, новости