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Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать

Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать

Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю к вечеру четверга. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T11:16

2025-02-26T11:16

2025-02-26T11:05

вспышки на солнце

солнце

космос

магнитные бури

новости

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю к вечеру четверга. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.За предыдущие сутки на Солнце произошло несколько мощных вспышек класса Х и М. При этом самая крупная из групп солнечных пятен оказалась в зоне прямого воздействия на Землю."Очень близко проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6. Несмотря на относительно благоприятную для планеты ситуацию, возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу все еще не исключена", - сообщают ученые в среду.При этом, уточняется, что угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака небольшое, поэтому геомагнитная обстановка на ближайшие два дня хотя и является слабо-возмущенной, но не должна сильно отклонится от нормы.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, космос, магнитные бури, новости, земля