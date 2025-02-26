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Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать
Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать
Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю к вечеру четверга. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T11:16
2025-02-26T11:16
2025-02-26T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю к вечеру четверга. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.За предыдущие сутки на Солнце произошло несколько мощных вспышек класса Х и М. При этом самая крупная из групп солнечных пятен оказалась в зоне прямого воздействия на Землю."Очень близко проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6. Несмотря на относительно благоприятную для планеты ситуацию, возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу все еще не исключена", - сообщают ученые в среду.При этом, уточняется, что угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака небольшое, поэтому геомагнитная обстановка на ближайшие два дня хотя и является слабо-возмущенной, но не должна сильно отклонится от нормы.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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вспышки на солнце, солнце, космос, магнитные бури, новости, земля
Мощный выброс плазмы произошел на Солнце - чего ожидать
Выброс плазмы на Солнце может принести магнитные бури на Землю - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Мощный выброс плазмы произошел на Солнце и может обрушить магнитные бури на Землю к вечеру четверга. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
За предыдущие сутки на Солнце произошло несколько мощных вспышек класса Х и М. При этом самая крупная из групп солнечных пятен оказалась в зоне прямого воздействия на Землю.
"Очень близко проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6. Несмотря на относительно благоприятную для планеты ситуацию, возможность прихода части плазмы к Земле в ночь с четверга на пятницу все еще не исключена", - сообщают ученые в среду.
При этом, уточняется, что угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака небольшое, поэтому геомагнитная обстановка на ближайшие два дня хотя и является слабо-возмущенной, но не должна сильно отклонится от нормы.
"Краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале. Вероятность соответствующего сценария, согласно расчетам, составляет 36%", - уточняется на сайте Лаборатории.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь
, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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