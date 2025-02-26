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Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта
Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T07:17
2025-02-26T07:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был закрыт в среду с 6:31. Ограничение действовало более 40 минут. Ночью мостовой переход также перекрывали. В это же время в акватории Черного моря сбили 4 беспилотника.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта

Крымский мост открыт

07:17 26.02.2025 (обновлено: 07:19 26.02.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Крымский мост был закрыт в среду с 6:31. Ограничение действовало более 40 минут. Ночью мостовой переход также перекрывали. В это же время в акватории Черного моря сбили 4 беспилотника.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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