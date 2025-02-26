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Когда Украину возьмут за стол переговоров

Когда Украину возьмут за стол переговоров - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Когда Украину возьмут за стол переговоров

Украина будет за столом переговоров России и США, когда речь зайдет непосредственно о мирном урегулировании конфликта. Об этом в интервью Al Arabiya заявил... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T09:02

2025-02-26T09:02

2025-02-26T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украина будет за столом переговоров России и США, когда речь зайдет непосредственно о мирном урегулировании конфликта. Об этом в интервью Al Arabiya заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По словам Ульянова, сейчас во многом из-за изменения позиции США начало переговоров все ближе. А тот факт, что на недавней встрече в Эр-Рияде присутствовали только две стороны – Россия и Соединенные Штаты – очень просто объясняется, сказал он.В этой связи там не было места ни для Украины, ни для европейских государств, заметил дипломат.И подчеркнул, что мира на Украине "можно было достичь давно", если бы этого хотел Киев и его европейские и американские партнеры. Но все попытки России сделать это Киевом сорваны, и "западные страны были очень терпимы к этой диверсии". В частности, "для Франции и Германии Минские соглашения не были о мире – они были о том, чтобы выиграть время для Украины, чтобы подготовиться к масштабной войне". А глава киевского режима даже издал указ, запрещающий любые мирные переговоры с Россией, напомнил он."Поэтому первый шаг для него – отменить свое собственное решение", – добавил Ульянов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не согласна сесть за стол переговоров – Рубио о резолюциях в ООН Переговоры России и США: что ждет Украину Залужный против Зеленского: что изменят выборы на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, политика, россия, переговоры, внешняя политика