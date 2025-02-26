https://crimea.ria.ru/20250226/kaznit-nelzya-pomilovat-rossiyanam-predlozhili-postavit-zapyatuyu-1144488068.html

Казнить нельзя помиловать: россиянам предложили поставить запятую

Казнить нельзя помиловать: россиянам предложили поставить запятую - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Казнить нельзя помиловать: россиянам предложили поставить запятую

Каждый второй россиянин выступает за возвращение смертной казни. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T12:49

2025-02-26T12:49

2025-02-26T12:49

россия

смертная казнь

общество

вциом

опрос

мнения

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Каждый второй россиянин выступает за возвращение смертной казни. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за отмену моратория на нее выступает 49% опрошенных.Полный отказ от такой высшей меры наказания поддерживает только 15% респондентов, но при этом наибольшее число сторонников этого варианта нашлось в группе самого младшего возраста. В этой категории четверо из десяти опрошенных выступают за полную отмену смертной казни."Свежее исследование ВЦИОМ показывает, что вопрос о применении смертной казни остается значимым для квалифицированного большинства (73%) наших сограждан, причем за последние 15 лет вокруг этой темы сформировалась более четкая позиция: доля тех, для кого вопрос применения исключительной меры наказания "безусловно важен", выросла за рассматриваемый период с 28% до 36%", - резюмируют во ВЦИОМ.Отмена моратория на смертную казнь никак не повлияет на уровень преступности в стране, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева. По ее словам, на совершение тяжких и особо тяжких преступлений влияет много факторов, поэтому нельзя говорить о том, что наличие или отсутствие смертной казни сдерживает или, наоборот, не сдерживает преступников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россиян поддерживают СВО спустя три года после ее начала60% крымчан - за любовь: данные соцопроса о причинах вступления в бракРоссияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, смертная казнь, общество, вциом, опрос, мнения, преступность