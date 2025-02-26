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Еще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ

Еще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Еще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ

Четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим и еще 14 также готовятся перевести на удаленный формат работы из-за роста заболеваемости сезонными... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T16:12

2025-02-26T16:12

2025-02-26T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим и еще 14 также готовятся перевести на удаленный формат работы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями. Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.Как уточняет пресс-служба правительства города, из-за роста заболеваемости ОРВИ сейчас закрыты школы № 15, 20, 55 и гимназия №7.Образовательный процесс в этих школах возобновится в очном формате с 5 марта. Также в 13 детских садах Севастополя закрыты 20 групп.С 27 февраля будут закрыты школы № 1, 4, 6, 26, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 50, 57, образовательный центр "Бухта Казачья" и Политехнический лицей.На время карантина образовательный процесс организован с применением дистанционных образовательных технологий, в помещениях школ проводится дезинфекция. Родителей настоятельно просят следить за состоянием здоровья детей, не отпускать их в школу и на дополнительные занятия с симптомами заболеваний, оперативно обращаться к врачам и одеваться по погоде.Накануне сообщалось о переводе трех севастопольских школ на дистанционную форму обучения. Кроме того, порядка 200 классов в Севастополе сейчас находятся в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Это означает, что количество ребят, заболевших в этом классе, превышает 20%Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИТемпература 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, школа, дети, карантин, орви