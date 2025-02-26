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Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T12:28
2025-02-26T12:28
2025-02-26T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В настоящее время пострадавшие доставлены в районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.Также сегодня ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области и атаковали жилую многоэтажку. Пострадавших нет. В Херсонской области ВСУ также атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныУпавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧСНад Кубанью сбили беспилотники
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, александр богомаз, новости, обстрелы всу
Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
В Брянской области два человека ранены при атаке дрона-камикадзе – Богомаз
12:28 26.02.2025 (обновлено: 12:31 26.02.2025)