https://crimea.ria.ru/20250226/dva-cheloveka-raneny-pri-udare-drona-kamikadze-po-avto-v-bryanskoy-oblasti-1144488505.html

Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области

Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T12:28

2025-02-26T12:28

2025-02-26T12:31

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

александр богомаз

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу Зерново Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В настоящее время пострадавшие доставлены в районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.Также сегодня ВСУ ударили по объектам энергетики в Пологовском и Васильевском муниципалитетах Запорожской области и атаковали жилую многоэтажку. Пострадавших нет. В Херсонской области ВСУ также атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныУпавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧСНад Кубанью сбили беспилотники

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, александр богомаз, новости, обстрелы всу