https://crimea.ria.ru/20250226/byvshemu-vitse-premeru-kryma-serovu-vynesli-prigovor-1144480944.html

Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор

Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор

Бывший вице-премьер Республики Крым и экс-глава администрации Судака Владимир Серов осужден за превышение должностных полномочий, но уже отбыл наказание,... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T09:52

2025-02-26T09:52

2025-02-26T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бывший вице-премьер Республики Крым и экс-глава администрации Судака Владимир Серов осужден за превышение должностных полномочий, но уже отбыл наказание, сообщает пресс-служба Судакского городского суда Республики Крым.По данным суда, Серов предоставлял земельные участки для размещения торговых объектов без оплаты, в связи с чем казне причинен ущерб свыше 16 млн рублей.Рассмотрение дела в суде длилось более 15 месяцев. В судебных заседаниях допрошены 256 свидетелей и исследовано 135 томов уголовного дела. В итоге суд приговорил экс-чиновника к трем годам и семи месяцам лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет. Кроме того, судом удовлетворен иск администрации Судака о взыскании суммы ущерба в размере более 16 млн рублей.О возбуждении в отношении бывшего чиновника уголовного дела стало известно в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Губернатор заявлял, что уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака. В декабре 2021 года источник сообщил, что Серова задержали в Краснодарском крае. Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодомЭкс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребленияВ Севастополе за взятку осудят замглавы антикоррупционного отдела

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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