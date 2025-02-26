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Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор
Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор
Бывший вице-премьер Республики Крым и экс-глава администрации Судака Владимир Серов осужден за превышение должностных полномочий, но уже отбыл наказание,... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T09:52
2025-02-26T09:52
2025-02-26T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бывший вице-премьер Республики Крым и экс-глава администрации Судака Владимир Серов осужден за превышение должностных полномочий, но уже отбыл наказание, сообщает пресс-служба Судакского городского суда Республики Крым.По данным суда, Серов предоставлял земельные участки для размещения торговых объектов без оплаты, в связи с чем казне причинен ущерб свыше 16 млн рублей.Рассмотрение дела в суде длилось более 15 месяцев. В судебных заседаниях допрошены 256 свидетелей и исследовано 135 томов уголовного дела. В итоге суд приговорил экс-чиновника к трем годам и семи месяцам лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет. Кроме того, судом удовлетворен иск администрации Судака о взыскании суммы ущерба в размере более 16 млн рублей.О возбуждении в отношении бывшего чиновника уголовного дела стало известно в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Губернатор заявлял, что уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака. В декабре 2021 года источник сообщил, что Серова задержали в Краснодарском крае. Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодомЭкс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребленияВ Севастополе за взятку осудят замглавы антикоррупционного отдела
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приговор, судак, крым, новости крыма, суды крыма, закон и право
Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор
Бывшему вице-премьеру Крыма Серову вынесли приговор по делу о превышении полномочий
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Бывший вице-премьер Республики Крым и экс-глава администрации Судака Владимир Серов осужден за превышение должностных полномочий, но уже отбыл наказание, сообщает пресс-служба Судакского городского суда Республики Крым.
По данным суда, Серов предоставлял земельные участки для размещения торговых объектов без оплаты, в связи с чем казне причинен ущерб свыше 16 млн рублей.
Рассмотрение дела в суде длилось более 15 месяцев. В судебных заседаниях допрошены 256 свидетелей и исследовано 135 томов уголовного дела. В итоге суд приговорил экс-чиновника к трем годам и семи месяцам лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет. Кроме того, судом удовлетворен иск администрации Судака о взыскании суммы ущерба в размере более 16 млн рублей.
"Время содержания бывшего вице-премьера под стражей и домашним арестом зачтено в срок лишения свободы, в связи с чем наказание подсудимым отбыто. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым", - сказано в релизе суда.
О возбуждении в отношении бывшего чиновника уголовного дела стало известно в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Губернатор заявлял, что уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака. В декабре 2021 года источник сообщил, что Серова задержали в Краснодарском крае. Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.
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