В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село
На востоке Крыма 28 февраля перекроют въезд и выезд из села Коренное из-за учений
06:56 25.02.2025 (обновлено: 07:52 25.02.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу, 28 февраля, пройдут учения. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное. Об этом сообщает глава администрации района Антон Кравец.
"В период времени с 10.00 до 18.00 на территории села Коренное по ул. Лазарева будут проводиться учения. На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села", - предупредил он в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, а также доверять только официальной информации.
Во вторник в Гурзуфе временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений, сообщала накануне глава администрации Ялты Янина Павленко.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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