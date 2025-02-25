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В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село
В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село
В Нижнегорском районе Крыма в пятницу, 28 февраля, пройдут учения. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T06:56
2025-02-25T07:52
крым
нижнегорский район
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
антон кравец
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу, 28 февраля, пройдут учения. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное. Об этом сообщает глава администрации района Антон Кравец.Он призвал жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, а также доверять только официальной информации.Во вторник в Гурзуфе временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений, сообщала накануне глава администрации Ялты Янина Павленко.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
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крым, нижнегорский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, антон кравец, логистика, новости крыма
В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село

На востоке Крыма 28 февраля перекроют въезд и выезд из села Коренное из-за учений

06:56 25.02.2025 (обновлено: 07:52 25.02.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу, 28 февраля, пройдут учения. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное. Об этом сообщает глава администрации района Антон Кравец.

"В период времени с 10.00 до 18.00 на территории села Коренное по ул. Лазарева будут проводиться учения. На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села", - предупредил он в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, а также доверять только официальной информации.
Во вторник в Гурзуфе временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений, сообщала накануне глава администрации Ялты Янина Павленко.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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