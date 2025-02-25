https://crimea.ria.ru/20250225/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-perekroyut-vezd-v-selo-1144450001.html

В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село

В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село

В Нижнегорском районе Крыма в пятницу, 28 февраля, пройдут учения. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T06:56

2025-02-25T06:56

2025-02-25T07:52

крым

нижнегорский район

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

антон кравец

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу, 28 февраля, пройдут учения. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное. Об этом сообщает глава администрации района Антон Кравец.Он призвал жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, а также доверять только официальной информации.Во вторник в Гурзуфе временно перекроют дороги и проведут учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений, сообщала накануне глава администрации Ялты Янина Павленко.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

https://crimea.ria.ru/20250220/ne-poshel-by-ya--ushel-by-chey-to-drugoy-syn-istoriya-dobrovoltsa-iz-kryma-1144337003.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, нижнегорский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, антон кравец, логистика, новости крыма