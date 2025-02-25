https://crimea.ria.ru/20250225/sovbez-oon-odobril-predlozhennuyu-amerikoy-rezolyutsiyu-po-ukraine-bez-pravok-1144449798.html

Совбез ООН одобрил предложенную Америкой резолюцию по Украине без правок

Совбез ООН одобрил предложенную Америкой резолюцию по Украине без правок - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Совбез ООН одобрил предложенную Америкой резолюцию по Украине без правок

Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За документ проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T06:38

2025-02-25T06:38

2025-02-25T07:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За документ проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто. Об этом пишет РИА Новости."Авторы резолюции выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной; заявляют, что главная цель ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров; убедительно просят незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывают к "установлению прочного мира между Украиной и РФ", - говорится в сообщении.В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее, предложенный США текст претерпел значительные изменения – из-за поправок западных стран, в результате он лишился нейтрального окраса. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "антироссийской бумажкой".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.Ранее в понедельник Генассамблея ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывали его отозвать, сообщалось ранее. В качестве альтернативы Штаты предлагали нейтральный проект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по УкраинеПутин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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