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Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии
Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет добиваться гарантий... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T07:39
2025-02-25T07:39
мнения
радио "спутник в крыму"
вадим петров
германия
политика
выборы
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет добиваться гарантий личной безопасности и усиления позиций Германии в НАТО через заключение убыточных для ее экономики договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.По мнению эксперта, Мерц будет фигурой, которая сыграет определенную роль в стабилизации отношений между Европой и США. Добиться этого он намерен, делая уступки со стороны Германии, которые будут еще расширяться.Это будет убыточно для Германии и внесет определенные проблемы в решение энергетических вопросов и развитие промышленности, так что тут Мерц, безусловно, проиграет, но в другом выиграет, считает эксперт."Мерц рассчитывает на то, что расширение возможностей торговли со США… будет определенным стимулом и гарантией его безопасности. Как личной, так и с точки зрения усиления позиций Германии в целом именно в кружке НАТО", – пояснил политолог.Будет ли НАТО играть прежнюю роль, станет понятно не раньше, чем состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, добавил эксперт. Только тогда станет ясно, какие реальные шаги готов делать американский президент для улучшения отношений Запада с Россией. "Но я не думаю, что Трамп сдаст всех и сразу и пойдет нам (России – ред.) навстречу", – заметил Петров.При этом на данный момент отношения Германии и России не обещают улучшаться с учетом выборов в бундестаг, считает политолог.Он также считает, что Мерц будет против включения оставшейся ветки "Северного потока" для транспортировки природного газа из России в Германию, несмотря на то, что ФРГ осталась без стабильной энергетической базы для того, чтобы хотя бы осуществлять стабильное отопление квартир своих жителей.При этом политолог подчеркнул, что делать реальные политические шаги, принимая решения, Мерц сможет, если договорится в парламенте и создаст коалицию своей партией с другими, для чего потребуется более половины голосов.Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что Германия при новом канцлере Мерце может сильнее вовлечься в конфликт против России.24 февраля стало известно, что на досрочных выборах в Германии победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), он получил 26,8% голосов. Кандидат в канцлеры от этого блока Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи – 20 апреля. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ультиматум Путину - в России ответили на угрозы кандидата в канцлеры ФРГВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуСамоубийство: в Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на Украину
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мнения, вадим петров, германия, политика, выборы, дональд трамп
Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии

Мерц хочет заключить убыточную сделку с Трампом для укрепления Германии в НАТО – эксперт

07:39 25.02.2025
 
© AP Photo Matthias SchraderФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo Matthias Schrader
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет добиваться гарантий личной безопасности и усиления позиций Германии в НАТО через заключение убыточных для ее экономики договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
По мнению эксперта, Мерц будет фигурой, которая сыграет определенную роль в стабилизации отношений между Европой и США. Добиться этого он намерен, делая уступки со стороны Германии, которые будут еще расширяться.
"Трамп доведет до конца перевод части германских предприятий на территорию США и расширение экспорта в Германию природных ресурсов, прежде всего сжиженного газа, чем он уже занимается", – отметил политолог.
Это будет убыточно для Германии и внесет определенные проблемы в решение энергетических вопросов и развитие промышленности, так что тут Мерц, безусловно, проиграет, но в другом выиграет, считает эксперт.
"Мерц рассчитывает на то, что расширение возможностей торговли со США… будет определенным стимулом и гарантией его безопасности. Как личной, так и с точки зрения усиления позиций Германии в целом именно в кружке НАТО", – пояснил политолог.
Будет ли НАТО играть прежнюю роль, станет понятно не раньше, чем состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, добавил эксперт. Только тогда станет ясно, какие реальные шаги готов делать американский президент для улучшения отношений Запада с Россией. "Но я не думаю, что Трамп сдаст всех и сразу и пойдет нам (России – ред.) навстречу", – заметил Петров.
При этом на данный момент отношения Германии и России не обещают улучшаться с учетом выборов в бундестаг, считает политолог.

"Мерц готов передать Украине ракеты "Таурус", о чем он уже неоднократно заявлял. И я полагаю, что с ним мы получим гораздо более жесткую позицию, нежели ту, которую занимал Олаф Шольц. Поэтому для нас это не очень хороший результат с точки зрения перспектив отношений с Германией", – сказал эксперт.

Он также считает, что Мерц будет против включения оставшейся ветки "Северного потока" для транспортировки природного газа из России в Германию, несмотря на то, что ФРГ осталась без стабильной энергетической базы для того, чтобы хотя бы осуществлять стабильное отопление квартир своих жителей.
При этом политолог подчеркнул, что делать реальные политические шаги, принимая решения, Мерц сможет, если договорится в парламенте и создаст коалицию своей партией с другими, для чего потребуется более половины голосов.
"Об АДГ речь не идет – Мерц не пойдет с ней на сотрудничество. Партия Олафа Шольца СДПГ может быть привлечена. И остаются "зеленые" и разного рода другие политсилы, которые имеют по 8-10% голосов. Как минимум две такие партии должны укрепить коалицию. Но нельзя сказать, что эта коалиция будет твердой", – подытожил эксперт.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что Германия при новом канцлере Мерце может сильнее вовлечься в конфликт против России.
24 февраля стало известно, что на досрочных выборах в Германии победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), он получил 26,8% голосов. Кандидат в канцлеры от этого блока Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи – 20 апреля. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг.
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