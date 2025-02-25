https://crimea.ria.ru/20250225/nochnaya-ataka-19-bespilotnikov-sbity-nad-rossiey-za-noch-1144450351.html

Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь

Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T07:23

2025-02-25T07:23

2025-02-25T07:35

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости

калужская область

брянская область

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на вторник удары отражены над Калужской, Брянской и Курской областями. Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калужская область

брянская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, калужская область, брянская область, курская область