https://crimea.ria.ru/20250225/nochnaya-ataka-19-bespilotnikov-sbity-nad-rossiey-za-noch-1144450351.html
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T07:23
2025-02-25T07:23
2025-02-25T07:35
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
калужская область
брянская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на вторник удары отражены над Калужской, Брянской и Курской областями. Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, калужская область, брянская область, курская область
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
Над тремя регионами России уничтожили 19 беспилотников
07:23 25.02.2025 (обновлено: 07:35 25.02.2025)