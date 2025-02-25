Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250225/nochnaya-ataka-19-bespilotnikov-sbity-nad-rossiey-za-noch-1144450351.html
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T07:23
2025-02-25T07:35
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
калужская область
брянская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9be57ebdee54dee6ea263e2f39291904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на вторник удары отражены над Калужской, Брянской и Курской областями. Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
калужская область
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b1c126dbf1a15582ab76786ab1489262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, калужская область, брянская область, курская область
Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь

Над тремя регионами России уничтожили 19 беспилотников

07:23 25.02.2025 (обновлено: 07:35 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
В ночь на вторник удары отражены над Калужской, Брянской и Курской областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА - над территорией Брянской области, два - над Курской областью и один беспилотник - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиКалужская областьБрянская областьКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюции
08:2610 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ
08:15В Сочи нашли попавших под лавину туристов
08:06ВАЗ въехал под фуру в Армавире – погибли двое
07:52840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства
07:39Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии
07:23Ночная атака: 19 беспилотников сбиты над Россией за ночь
07:13В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников
06:56В Нижнегорском районе Крыма перекроют въезд в село
06:38Совбез ООН одобрил предложенную Америкой резолюцию по Украине без правок
06:08Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму
00:01Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:52Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день
23:41Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России
23:32Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%
23:16Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
23:05Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов
22:54В Керчи приостановят подачу газа
22:40Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут
Лента новостейМолния