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Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации
Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Сергея Хропченко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T18:10
2025-02-24T18:10
михаил развожаев
новости
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Сергея Хропченко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также добавил, что Сергей Вячеславович родился и вырос в Севастополе, учился в школе-интернате №4. После школы работал на городских стройках. В 2021 году за совершенное преступление Сергей Хропченко был осужден и направлен в места отбывания наказания. В 2023 году он принял решение искупить свою вину и отстаивать интересы родной страны с оружием в руках.Гвардии рядовой штурмовой роты Сергей Хропченко погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики.
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Новости
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости, севастополь, герои сво, память, утраты, новости сво
Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Хропченко

18:10 24.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Хропченко
Сергей Хропченко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Сергея Хропченко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, гранатометчика штурмовой роты Сергея Вячеславовича Хропченко. Герой воевал мужественно и самоотверженно, с честью выполняя все поставленные задачи", – рассказал губернатор.

Развожаев также добавил, что Сергей Вячеславович родился и вырос в Севастополе, учился в школе-интернате №4. После школы работал на городских стройках. В 2021 году за совершенное преступление Сергей Хропченко был осужден и направлен в места отбывания наказания. В 2023 году он принял решение искупить свою вину и отстаивать интересы родной страны с оружием в руках.
Гвардии рядовой штурмовой роты Сергей Хропченко погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики.
Михаил РазвожаевНовостиСевастопольГерои СВОПамятьУтратыНовости СВО
 
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