https://crimea.ria.ru/20250224/voeval-samootverzhenno-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1144439116.html

Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации

Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Сергея Хропченко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T18:10

2025-02-24T18:10

2025-02-24T18:10

михаил развожаев

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память

утраты

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Сергея Хропченко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также добавил, что Сергей Вячеславович родился и вырос в Севастополе, учился в школе-интернате №4. После школы работал на городских стройках. В 2021 году за совершенное преступление Сергей Хропченко был осужден и направлен в места отбывания наказания. В 2023 году он принял решение искупить свою вину и отстаивать интересы родной страны с оружием в руках.Гвардии рядовой штурмовой роты Сергей Хропченко погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, герои сво, память, утраты, новости сво