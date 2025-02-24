https://crimea.ria.ru/20250224/v-rossii-pomenyalis-pravila-zaklyucheniya-sotskontrakta-1144427559.html

В России поменялись правила заключения соцконтракта

В России поменялись правила заключения соцконтракта - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В России поменялись правила заключения соцконтракта

Правительство России усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T11:35

2025-02-24T11:35

2025-02-24T11:35

правительство россии

михаил мишустин

новости

россия

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Правительство России усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.По его словам, это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч соцконтрактов.Многодетные семьи, а также участники СВО и их семьи, будут иметь приоритет при оказании государственной социальной помощи в форме социального контракта.Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создают справочник востребованных и перспективных специальностейВ Крыму женятся и рожают: статистика минюстаВ парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, соцзащита