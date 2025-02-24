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В России поменялись правила заключения соцконтракта - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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В России поменялись правила заключения соцконтракта
В России поменялись правила заключения соцконтракта - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В России поменялись правила заключения соцконтракта
Правительство России усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:35
2025-02-24T11:35
правительство россии
михаил мишустин
новости
россия
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Правительство России усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.По его словам, это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч соцконтрактов.Многодетные семьи, а также участники СВО и их семьи, будут иметь приоритет при оказании государственной социальной помощи в форме социального контракта.Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создают справочник востребованных и перспективных специальностейВ Крыму женятся и рожают: статистика минюстаВ парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"
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РИА Новости Крым
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правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, соцзащита
В России поменялись правила заключения соцконтракта

Правительство РФ усовершенствовало правила предоставления социального контракта

11:35 24.02.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание Дома Правительства Российской Федерации в Москве
Здание Дома Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Правительство России усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Теперь при оценке нуждаемости семьи в оказании помощи не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка. Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки", – пояснил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, это позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч соцконтрактов.
Многодетные семьи, а также участники СВО и их семьи, будут иметь приоритет при оказании государственной социальной помощи в форме социального контракта.
Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум.
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Правительство РоссииМихаил МишустинНовостиРоссияСоцзащита
 
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