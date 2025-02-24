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В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
В Крыму за прошедшую неделю зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:41
2025-02-24T11:41
ситуация на дорогах крыма
госавтоинспекция крыма
крым
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.В трех из этих ДТП участвовали пешеходы, один из них погиб, двое пострадали, информируют в ведомстве."Пресечено 133 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность".Обстановка на дорогах в выходные дни оставалась сложной, в Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах. По данным на утро субботы, в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог, в работу включено сто единиц техники. По информации республиканского главка МЧС, участок трассы Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд.Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от поездок по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость была снижена до 10 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобусСнегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогахДТП в Бахчисарайском районе - машина упала на ж/д пути
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РИА Новости Крым
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госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП

В Крыму в четырех ДТП один человек погиб и трое получили травмы

11:41 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"В период с 17 по 23 февраля 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, три человека получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В трех из этих ДТП участвовали пешеходы, один из них погиб, двое пострадали, информируют в ведомстве.
"Пресечено 133 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность".
Обстановка на дорогах в выходные дни оставалась сложной, в Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах. По данным на утро субботы, в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог, в работу включено сто единиц техники. По информации республиканского главка МЧС, участок трассы Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд.
Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от поездок по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость была снижена до 10 метров.
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