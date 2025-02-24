https://crimea.ria.ru/20250224/v-krymu-odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-v-rezultate-dtp-1144427726.html

В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП

В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП

В Крыму за прошедшую неделю зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T11:41

2025-02-24T11:41

2025-02-24T11:41

ситуация на дорогах крыма

госавтоинспекция крыма

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.В трех из этих ДТП участвовали пешеходы, один из них погиб, двое пострадали, информируют в ведомстве."Пресечено 133 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность".Обстановка на дорогах в выходные дни оставалась сложной, в Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах. По данным на утро субботы, в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог, в работу включено сто единиц техники. По информации республиканского главка МЧС, участок трассы Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд.Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от поездок по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость была снижена до 10 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма на ходу загорелся школьный автобусСнегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогахДТП в Бахчисарайском районе - машина упала на ж/д пути

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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