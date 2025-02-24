В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
В Крыму в четырех ДТП один человек погиб и трое получили травмы
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"В период с 17 по 23 февраля 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, три человека получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В трех из этих ДТП участвовали пешеходы, один из них погиб, двое пострадали, информируют в ведомстве.
"Пресечено 133 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность".
Обстановка на дорогах в выходные дни оставалась сложной, в Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах. По данным на утро субботы, в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог, в работу включено сто единиц техники. По информации республиканского главка МЧС, участок трассы Алушта – Судак – Феодосия был перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд.
Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от поездок по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость была снижена до 10 метров.
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