https://crimea.ria.ru/20250224/v-krymu-natsionalizirovali-novye-obekty-imuschestva-ukrainskikh-oligarkhov-1144427058.html

В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов

В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов

Государственный совет Крыма национализировал ряд принадлежавших украинским олигархам и политикам объектов имущества, в том числе "Пивобезалкогольный комбинат... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T11:08

2025-02-24T11:08

2025-02-24T11:22

национализация в крыму

крым

новости крыма

госсовет рф

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма национализировал ряд принадлежавших украинским олигархам и политикам объектов имущества, в том числе "Пивобезалкогольный комбинат "Крым". Решение принято на пленарном заседании крымского парламента в понедельник, передает корреспондент РИА Новости Крым. Среди наиболее известных и крупных организаций, национализированных властями РК - пивобезалкогольный комбинат "Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке. Также под национализацию попали имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и экс-омбудсмен Украины Людмилы Денисовой.Всего национализировано 720 объектов.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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