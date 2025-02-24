В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
В Крыму национализировали пивзавод "Крым" и другие объекты имущества украинских олигархов
11:08 24.02.2025 (обновлено: 11:22 24.02.2025)
© Фото предоставлено ПБК "Крым"На Пивобезалкогольном комбинате "Крым" открыли новую линию розлива
© Фото предоставлено ПБК "Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма национализировал ряд принадлежавших украинским олигархам и политикам объектов имущества, в том числе "Пивобезалкогольный комбинат "Крым". Решение принято на пленарном заседании крымского парламента в понедельник, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Речь идет о включении в перечень имущества 113 новых пунктов. Это имущество иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении России недружественные действия. Такое имущество будет национализировано", - сказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Среди наиболее известных и крупных организаций, национализированных властями РК - пивобезалкогольный комбинат "Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке. Также под национализацию попали имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и экс-омбудсмен Украины Людмилы Денисовой.
Всего национализировано 720 объектов.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.
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