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Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T07:41
2025-02-24T07:41
2025-02-24T07:47
рязанская область
павел малков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.По информации Минобороны, в ночь на понедельник на территорией области сбиты два украинских дрона.Украинские боевики в ночь на 19 февраля атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиШесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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рязанская область, павел малков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
В Рязанской области из-за сбитого беспилотника начался пожар на предприятии - власти
07:41 24.02.2025 (обновлено: 07:47 24.02.2025)