Рейтинг@Mail.ru
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/upavshiy-dron-sprovotsiroval-pozhar-na-predpriyatii-v-ryazanskoy-oblasti-1144423982.html
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T07:41
2025-02-24T07:47
рязанская область
павел малков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050982_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b49b9b324b306e485a4bf0943176c7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.По информации Минобороны, в ночь на понедельник на территорией области сбиты два украинских дрона.Украинские боевики в ночь на 19 февраля атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиШесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили
рязанская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050982_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_341ec74afcb0558af90cc584db40c847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязанская область, павел малков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости
Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области

В Рязанской области из-за сбитого беспилотника начался пожар на предприятии - власти

07:41 24.02.2025 (обновлено: 07:47 24.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
По информации Минобороны, в ночь на понедельник на территорией области сбиты два украинских дрона.
"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", -написал Малков в своем Telegram-канале.
Украинские боевики в ночь на 19 февраля атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили
 
Рязанская областьПавел МалковБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Когда в Крым придет весна
08:59Что можно и нельзя делать на Масленицу
08:4513 сел на севере Крыма остались без света
08:25В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
08:14В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
07:59Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
07:41Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
07:35Мощная вспышка произошла на Солнце
07:20Над Крымом сбили украинский беспилотник
07:07Крымчане реже других в России берут кредиты в банках
06:37Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым
06:16Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
05:52Стал известен победитель на выборах в Германии
00:01Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 февраля
22:03Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день
21:35Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья
21:23Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе
21:04Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
20:48Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
Лента новостейМолния