https://crimea.ria.ru/20250224/upavshiy-dron-sprovotsiroval-pozhar-na-predpriyatii-v-ryazanskoy-oblasti-1144423982.html

Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области

Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T07:41

2025-02-24T07:41

2025-02-24T07:47

рязанская область

павел малков

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.По информации Минобороны, в ночь на понедельник на территорией области сбиты два украинских дрона.Украинские боевики в ночь на 19 февраля атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиШесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили

рязанская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, павел малков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости