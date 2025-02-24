https://crimea.ria.ru/20250224/stal-izvesten-pobeditel-na-vyborakh-v-germanii-1144422426.html

Стал известен победитель на выборах в Германии

Стал известен победитель на выборах в Германии - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Стал известен победитель на выборах в Германии

На досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),получивший 26,8% голосов. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T05:52

2025-02-24T05:52

2025-02-24T05:53

германия

выборы

олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),получивший 26,8% голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные избиркома страны после подсчета голосов во всех округах.На втором месте с 20,8% идет правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). На третьей строчке - социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца, получившие 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" и Свободная демократическая партия (СвДП) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг.Кандидат в канцлеры от лидирующего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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германия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, выборы, олаф шольц, фридрих мерц, новости, в мире