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Стал известен победитель на выборах в Германии
Стал известен победитель на выборах в Германии - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Стал известен победитель на выборах в Германии
На досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),получивший 26,8% голосов. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T05:52
2025-02-24T05:52
2025-02-24T05:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),получивший 26,8% голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные избиркома страны после подсчета голосов во всех округах.На втором месте с 20,8% идет правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). На третьей строчке - социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца, получившие 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" и Свободная демократическая партия (СвДП) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг.Кандидат в канцлеры от лидирующего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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германия, выборы, олаф шольц, фридрих мерц, новости, в мире
Стал известен победитель на выборах в Германии
На досрочных выборах в Германии победил консервативный блок ХДС/ХСС
05:52 24.02.2025 (обновлено: 05:53 24.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На досрочных выборах в Германии лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),получивший 26,8% голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные избиркома страны после подсчета голосов во всех округах.
На втором месте с 20,8% идет правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). На третьей строчке - социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца, получившие 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%.
Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" и Свободная демократическая партия (СвДП) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг.
Кандидат в канцлеры от лидирующего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).
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