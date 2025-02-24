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Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
При силовой поддержке Росгвардии правоохранители провели крупномасштабную операцию по выявлению контрафакта табачной продукции, алкоголя и незаконного... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:28
2025-02-24T11:28
2025-02-24T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. При силовой поддержке Росгвардии правоохранители провели крупномасштабную операцию по выявлению контрафакта табачной продукции, алкоголя и незаконного использования товарного знака на территории оптово-розничного рынка в районе улицы Кубанской в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Всего правоохранители проверили 55 торговых точек.По установленным фактам будут приняты процессуальные решения.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок.Читайте также на РИА Новости Крым:700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымНа Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
https://crimea.ria.ru/20230821/500-litrov-kontrafakta-v-krymu-vozbuzhdeno-delo-iz-za-opasnogo-alkogolya-1130848256.html
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Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
В Симферополе правоохранители нашли контрафакт на рынке в районе улицы Кубанской