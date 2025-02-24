Рейтинг@Mail.ru
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/siloviki-nashli-kontrafakt-na-kubanskom-rynke-v-simferopole-1144427404.html
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
При силовой поддержке Росгвардии правоохранители провели крупномасштабную операцию по выявлению контрафакта табачной продукции, алкоголя и незаконного... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:28
2025-02-24T11:28
мвд по республике крым
новости крыма
крым
контрафакт
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144427287_1:0:1720:967_1920x0_80_0_0_7e1b55d9128847e414b0b8568145eac3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. При силовой поддержке Росгвардии правоохранители провели крупномасштабную операцию по выявлению контрафакта табачной продукции, алкоголя и незаконного использования товарного знака на территории оптово-розничного рынка в районе улицы Кубанской в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Всего правоохранители проверили 55 торговых точек.По установленным фактам будут приняты процессуальные решения.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок.Читайте также на РИА Новости Крым:700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымНа Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
https://crimea.ria.ru/20230821/500-litrov-kontrafakta-v-krymu-vozbuzhdeno-delo-iz-za-opasnogo-alkogolya-1130848256.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144427287_216:0:1505:967_1920x0_80_0_0_2c3a27a4a9dfd24e3b544685e8467829.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, новости крыма, крым, контрафакт, симферополь
Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе

В Симферополе правоохранители нашли контрафакт на рынке в районе улицы Кубанской

11:28 24.02.2025
 
© МВД по РКВ Симферополе полицейские провели проверку оптово-розничного рынка
В Симферополе полицейские провели проверку оптово-розничного рынка
© МВД по РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. При силовой поддержке Росгвардии правоохранители провели крупномасштабную операцию по выявлению контрафакта табачной продукции, алкоголя и незаконного использования товарного знака на территории оптово-розничного рынка в районе улицы Кубанской в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Всего правоохранители проверили 55 торговых точек.
"Полицейскими изъяты: более 1800 единиц контрафактной одежды, 15 литров просроченного алкоголя, около 10 литров алкоголя с нарушением правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, более 150 пачек сигарет, а также среди изъятого 118 контрафактных флаконов духов", - говорится в сообщении.
По установленным фактам будут приняты процессуальные решения.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
По факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
21 августа 2023, 13:37
500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя
 
МВД по Республике КрымНовости КрымаКрымКонтрафактСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50В Крыму группу туристов эвакуировали с горы Чаты-Даг
11:50Из-за аварии на ЮБК обесточены Гаспра и Кореиз
11:41В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
11:35В России поменялись правила заключения соцконтракта
11:28Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
11:08В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
11:02Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
10:54Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
10:41Керчь частично обесточена
10:26В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин
10:13Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
10:05Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника
09:55Австралия ввела санкции против RT
09:17Когда в Крым придет весна
08:59Что можно и нельзя делать на Масленицу
08:4513 сел на севере Крыма остались без света
08:25В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
08:14В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
07:59Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
07:41Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Лента новостейМолния