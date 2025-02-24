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Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T12:35
2025-02-24T12:35
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
закон и право
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.В прокуратуре республики уже утвердили обвинительное заключение уголовного дела. Материалы направили в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Напомним, в феврале прошлого года севастополец подкараулил возле дома в поселке Массандра своего 67-летнего знакомого, к которому ревновал его же супругу. Вылив на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, он нанес ему удар ножом и скрылся.Через месяц пострадавший скончался в больнице.Ранее трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейнеЗадушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийствоСевастополец забил семейную пару соседей кирпичом
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, закон и право, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, севастополь
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности

Житель Севастополя предстанет перед судом за убийство своего знакомого

12:35 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в убийстве ялтинца, совершенном с особой жестокостью. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре республики уже утвердили обвинительное заключение уголовного дела. Материалы направили в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
Напомним, в феврале прошлого года севастополец подкараулил возле дома в поселке Массандра своего 67-летнего знакомого, к которому ревновал его же супругу. Вылив на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, он нанес ему удар ножом и скрылся.
Через месяц пострадавший скончался в больнице.
Ранее трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюУбийствоЗакон и правоПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымСевастополь
 
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