https://crimea.ria.ru/20250224/sevastopoltsa-budut-sudit-za-ubiystvo-znakomogo-iz-revnosti-1144429103.html

Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности

Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности

Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T12:35

2025-02-24T12:35

2025-02-24T12:35

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убийство

закон и право

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новости крыма

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.В прокуратуре республики уже утвердили обвинительное заключение уголовного дела. Материалы направили в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Напомним, в феврале прошлого года севастополец подкараулил возле дома в поселке Массандра своего 67-летнего знакомого, к которому ревновал его же супругу. Вылив на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, он нанес ему удар ножом и скрылся.Через месяц пострадавший скончался в больнице.Ранее трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейнеЗадушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийствоСевастополец забил семейную пару соседей кирпичом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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