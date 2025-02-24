https://crimea.ria.ru/20250224/sevastopoltsa-budut-sudit-za-ubiystvo-znakomogo-iz-revnosti-1144429103.html
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T12:35
2025-02-24T12:35
2025-02-24T12:35
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
закон и право
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого из Ялты из-за ревности к супруге. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.В прокуратуре республики уже утвердили обвинительное заключение уголовного дела. Материалы направили в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Напомним, в феврале прошлого года севастополец подкараулил возле дома в поселке Массандра своего 67-летнего знакомого, к которому ревновал его же супругу. Вылив на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, он нанес ему удар ножом и скрылся.Через месяц пострадавший скончался в больнице.Ранее трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили фигуранта дела о гибели ребенка в бассейнеЗадушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийствоСевастополец забил семейную пару соседей кирпичом
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59c2cb0210ca3bc8ac2ad64bc39cba3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, закон и право, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, севастополь
Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
Житель Севастополя предстанет перед судом за убийство своего знакомого