https://crimea.ria.ru/20250224/priznanie-zaslug-karyakin-o-personalnykh-sanktsiyakh-evrosoyuza-protiv-sebya-1144441514.html

Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя

Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя

Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин не собирается в Европу, а санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг. Так он прокомментировал введение... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T18:31

2025-02-24T18:31

2025-02-24T18:32

сергей карякин

новости

новости крыма

крым

россия

крым под санкциями

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133343891_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b0fbeaf0a4eaf47430e5c4f3f6c21bc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин не собирается в Европу, а санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг. Так он прокомментировал введение персональных рестрикций ЕС в его отношении.Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает эти санкции только как признание заслуг и подтверждение эффективности собственной работы и работы его команды."С той стороны нас заметили и отметили. Все нормально. Работаем дальше, действуем по плану. Впереди много дел, много событий, много всего", – сказал сенатор.Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел. Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Они включают запрет на транзакции Центробанка, на экспорт самолетов и авиатехнологий, на использование нефтехранилищ.Также введены санкции против СМИ, 35 организаций России и 48 физических лиц, в том числе против сенаторов от Крыма, Сергея Карякина и Юрия Нимченко. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.Включение в санкционные списки Евросоюза является высокой оценкой работы и не может ее остановить, заявил ранее сенатор Нимченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входитКак нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕСОбговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, новости, новости крыма, крым, россия, крым под санкциями, санкции против россии