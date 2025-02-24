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Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя
Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя
Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин не собирается в Европу, а санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг. Так он прокомментировал введение... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T18:31
2025-02-24T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин не собирается в Европу, а санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг. Так он прокомментировал введение персональных рестрикций ЕС в его отношении.Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает эти санкции только как признание заслуг и подтверждение эффективности собственной работы и работы его команды."С той стороны нас заметили и отметили. Все нормально. Работаем дальше, действуем по плану. Впереди много дел, много событий, много всего", – сказал сенатор.Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел. Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Они включают запрет на транзакции Центробанка, на экспорт самолетов и авиатехнологий, на использование нефтехранилищ.Также введены санкции против СМИ, 35 организаций России и 48 физических лиц, в том числе против сенаторов от Крыма, Сергея Карякина и Юрия Нимченко. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.Включение в санкционные списки Евросоюза является высокой оценкой работы и не может ее остановить, заявил ранее сенатор Нимченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входитКак нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕСОбговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
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РИА Новости Крым
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Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя

Карякин назвал персональные санкции Евросоюза против себя признанием своих заслуг

18:31 24.02.2025 (обновлено: 18:32 24.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин не собирается в Европу, а санкции Евросоюза считает признанием своих заслуг. Так он прокомментировал введение персональных рестрикций ЕС в его отношении.
"Честно скажу, мне совершенно это безразлично, меня это никак не касается. В последний раз в Европе я был до начала спецоперации и закончил свой последний турнир там в начале февраля 2022 года. Поэтому я туда не езжу и не собираюсь ехать в любом случае", – заявил Карякин на видео в своем Telegram-канале.
Гроссмейстер подчеркнул, что воспринимает эти санкции только как признание заслуг и подтверждение эффективности собственной работы и работы его команды.
"С той стороны нас заметили и отметили. Все нормально. Работаем дальше, действуем по плану. Впереди много дел, много событий, много всего", – сказал сенатор.
Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел. Санкции вступят в силу в ближайшие дни, после официального опубликования документа. Они включают запрет на транзакции Центробанка, на экспорт самолетов и авиатехнологий, на использование нефтехранилищ.
Также введены санкции против СМИ, 35 организаций России и 48 физических лиц, в том числе против сенаторов от Крыма, Сергея Карякина и Юрия Нимченко. Кроме того, ограничения введены против 53 организаций из КНР, Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые внесены в список участвующих в обходе санкций против России.
Включение в санкционные списки Евросоюза является высокой оценкой работы и не может ее остановить, заявил ранее сенатор Нимченко.
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