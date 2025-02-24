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Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья. Местами пройдет снег, на дорогах гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T00:01
2025-02-24T00:01
2025-02-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья. Местами пройдет снег, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -7 до -4 градусов, днем столбики термометров покажут +1...+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В Крыму в понедельник местами пройдет снег и на дорогах гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья. Местами пройдет снег, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, на южном побережье -1…-6, днем -2…+3 градуса, в горах -3…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...-2.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3...+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -7 до -4 градусов, днем столбики термометров покажут +1...+3.
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