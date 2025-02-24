https://crimea.ria.ru/20250224/povolzhskiy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1144414127.html

Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья. Местами пройдет снег, на дорогах гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T00:01

2025-02-24T00:01

2025-02-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья. Местами пройдет снег, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -7 до -4 градусов, днем столбики термометров покажут +1...+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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