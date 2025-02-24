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Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым
Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым
Масленица – древний славянский праздник, корни которого лежат в язычестве, однако церковь включила его в число своих праздников и назвала Сырной, или... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T06:37
2025-02-24T06:37
2025-02-24T06:37
масленица
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Масленица – древний славянский праздник, корни которого лежат в язычестве, однако церковь включила его в число своих праздников и назвала Сырной, или Мясопустной седмицей.В этом году праздновать Масленицу начинаем в понедельник 24 февраля, а заканчиваем в воскресенье 2 марта Прощенным воскресеньем. Самая масштабная часть гуляний – Широкая масленица – откроется в четверг.Главное угощение – блины. Их выпекание – ритуал привлечения солнца, благоденствия, достатка и благополучия. Поэтому чем больше их приготовить и съесть, тем быстрее начнется весна, лучше будет урожай и достаток в доме.В первый день масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым о главных обычаях и традициях праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повторитьсяЧто можно и нельзя делать на МасленицуКак испечь идеальные блины на Масленицу
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масленица, праздники и памятные даты, россия, общество, инфографика
Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым
О главных обычаях и традициях масленицы – инфографика РИА Новости Крым