https://crimea.ria.ru/20250224/nachalo-maslenichnoy-nedeli--infografika-ria-novosti-krym-1144402383.html

Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым

Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым

Масленица – древний славянский праздник, корни которого лежат в язычестве, однако церковь включила его в число своих праздников и назвала Сырной, или... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T06:37

2025-02-24T06:37

2025-02-24T06:37

масленица

инфографика

праздники и памятные даты

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Масленица – древний славянский праздник, корни которого лежат в язычестве, однако церковь включила его в число своих праздников и назвала Сырной, или Мясопустной седмицей.В этом году праздновать Масленицу начинаем в понедельник 24 февраля, а заканчиваем в воскресенье 2 марта Прощенным воскресеньем. Самая масштабная часть гуляний – Широкая масленица – откроется в четверг.Главное угощение – блины. Их выпекание – ритуал привлечения солнца, благоденствия, достатка и благополучия. Поэтому чем больше их приготовить и съесть, тем быстрее начнется весна, лучше будет урожай и достаток в доме.В первый день масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым о главных обычаях и традициях праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повторитьсяЧто можно и нельзя делать на МасленицуКак испечь идеальные блины на Масленицу

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

масленица, праздники и памятные даты, россия, общество, инфографика