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Мощная вспышка произошла на Солнце
Мощная вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Мощная вспышка произошла на Солнце
Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце поздно вечером в воскресенье, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T07:35
2025-02-24T07:35
2025-02-24T07:35
вспышки на солнце
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новости
солнце
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце поздно вечером в воскресенье, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По информации ученых, максимальное излучение зарегистрировано около 22:20 по московскому времени. Рост активности Солнца начался менее суток назад и продолжается. В середине дня в воскресенье было зарегистрировано три вспышки уровня M, в том числе M4.9, что считается крупным событием. Как отмечают в Лаборатории, на данный момент ризнаков спада пока солнечной активности не наблюдается, поэтому не исключены новые крупные вспышки.В то же время, воздействие на Землю, как ожидается, будет минимальным, поскольку место последнего крупного выброса солнечного вещества находится на западном краю звезды. В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуАстероид может столкнуться с Землей
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вспышки на солнце, космос, новости, солнце, земля, стихия, магнитные бури
Мощная вспышка произошла на Солнце
Мощная вспышка высшего балла произошла на Солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце поздно вечером в воскресенье, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По информации ученых, максимальное излучение зарегистрировано около 22:20 по московскому времени.
"Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении.
Рост активности Солнца начался менее суток назад и продолжается. В середине дня в воскресенье было зарегистрировано три вспышки уровня M, в том числе M4.9, что считается крупным событием. Как отмечают в Лаборатории, на данный момент ризнаков спада пока солнечной активности не наблюдается, поэтому не исключены новые крупные вспышки.
В то же время, воздействие на Землю, как ожидается, будет минимальным, поскольку место последнего крупного выброса солнечного вещества находится на западном краю звезды.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь
, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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