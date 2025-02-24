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Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри

Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри

Автомобиль с четырьмя пассажирами съехал в обрыв на спуске с горы Ай-Петри, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T12:04

2025-02-24T12:04

2025-02-24T12:04

крым

происшествия

новости крыма

мчс крыма

ай-петри

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Автомобиль с четырьмя пассажирами съехал в обрыв на спуске с горы Ай-Петри, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Дорогу на плато Ай-Петри закрыли с обеих сторон в связи с действующим штормовым предупреждением. Автомобилистов заблаговременно предупредили о введении ограничений и призвали воздержаться от поездок ту сторону.Для помощи в эвакуации людей на место оперативно выдвинулись сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Спасатели обнаружили машину на крутом склоне в 10 метрах от дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ай-петри

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, новости крыма, мчс крыма, ай-петри, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп