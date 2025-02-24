Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри
В Крыму на закрытой дороге на Ай-Петри машина с 4 пассажирами съехала в обрыв
© КрымавтодорДорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Автомобиль с четырьмя пассажирами съехал в обрыв на спуске с горы Ай-Петри, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Дорогу на плато Ай-Петри закрыли с обеих сторон в связи с действующим штормовым предупреждением. Автомобилистов заблаговременно предупредили о введении ограничений и призвали воздержаться от поездок ту сторону.
"Несмотря на то, что дорога на плато Ай-Петри была официально закрыта, некоторые водители, рискуя жизнью, находили способ проезда. В результате, глубокой ночью поступило сообщение о том, что при спуске с горы, в районе родника "Пионер" автомобиль "ВАЗ-2109" съехал с дороги в обрыв. В машине находилось 4 человека", - говорится в сообщении МЧС.
Для помощи в эвакуации людей на место оперативно выдвинулись сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Спасатели обнаружили машину на крутом склоне в 10 метрах от дороги.
"Пострадавших эвакуировали в село Соколиное Бахчисарайского района, в медицинской помощи они не нуждались. Решать вопрос по извлечению автомобиля водителю придется самостоятельно", - заключили в ведомстве.
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