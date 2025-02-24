https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1144370913.html

Когда в Крым придет весна

Когда в Крым придет весна - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Когда в Крым придет весна

Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T09:17

2025-02-24T09:17

2025-02-24T09:17

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.Согласно долгосрочным температурным прогнозам, март ожидается теплым, даже чуть теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам. Так, ночные температуры в Симферополе будут около нуля, а днем +10, сказал Тишковец, пообещав, что в плане тепла "март не будет провальным".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег КрымаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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