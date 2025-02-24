Когда в Крым придет весна
В Крым весна придет по расписанию – ФОБОС
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодые листья на дереве
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, будет солнечно. Ночные температуры около нуля. В дневные часы можно рассчитывать на +5...+10 градусов и даже выше. Температурный режим вернется в рамки нормы", – сказал специалист.
Согласно долгосрочным температурным прогнозам, март ожидается теплым, даже чуть теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам. Так, ночные температуры в Симферополе будут около нуля, а днем +10, сказал Тишковец, пообещав, что в плане тепла "март не будет провальным".
"В любом случае произойдут кардинальные перемены в атмосфере, как раз на пересменке календарной зимы и грядущей календарной весны, которая заявит о себе в полной мере. И те показатели снежного покрова, которые пока все еще фиксируются в Крыму, сойдут на нет уже в конце февраля", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: