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Когда в Крым придет весна - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Когда в Крым придет весна
Когда в Крым придет весна - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Когда в Крым придет весна
Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T09:17
2025-02-24T09:17
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.Согласно долгосрочным температурным прогнозам, март ожидается теплым, даже чуть теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам. Так, ночные температуры в Симферополе будут около нуля, а днем +10, сказал Тишковец, пообещав, что в плане тепла "март не будет провальным".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег КрымаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Когда в Крым придет весна

В Крым весна придет по расписанию – ФОБОС

09:17 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодые листья на дереве
Молодые листья на дереве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, будет солнечно. Ночные температуры около нуля. В дневные часы можно рассчитывать на +5...+10 градусов и даже выше. Температурный режим вернется в рамки нормы", – сказал специалист.

Согласно долгосрочным температурным прогнозам, март ожидается теплым, даже чуть теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам. Так, ночные температуры в Симферополе будут около нуля, а днем +10, сказал Тишковец, пообещав, что в плане тепла "март не будет провальным".

"В любом случае произойдут кардинальные перемены в атмосфере, как раз на пересменке календарной зимы и грядущей календарной весны, которая заявит о себе в полной мере. И те показатели снежного покрова, которые пока все еще фиксируются в Крыму, сойдут на нет уже в конце февраля", – подытожил эксперт.

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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погода
 
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