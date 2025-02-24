https://crimea.ria.ru/20250224/kakie-parki-blagoustroyat-v-simferopole-v-2025-godu-1144281456.html

Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году

Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году

В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T06:16

2025-02-24T06:16

2025-02-24T06:16

радио "спутник в крыму"

симферополь

владимир марченко

новости крыма

крым

благоустройство

городская среда

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

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В Симферополе в 2025 году благоустроят три основных парка столицы В Симферополе в 2025 году благоустроят три основных парка столицы audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, во всех трех парках, согласно проектно-сметной документации, предусмотрены не точечные, а комплексные работы."Будет проведена замена покрытий тротуарной сети, оборудование новых малых архитектурных форм. Также в рамках (обеспечения) антитеррористической защищенности объекта будет оснащение парков системами видеонаблюдения, оповещения и освещения", – уточнил Марченко.Он отметил, что сотрудники предприятия внимательно следят за соцопросами, чтобы знать, какие изменения в парках и скверах столицы нравятся симферопольцам, а по каким объектам остаются или появляются нарекания.Он добавил, что предприятие уже готовится к весне: начата санитарная обрезка растений, закупаются расходные материалы для работы персонала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеПарк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках

https://crimea.ria.ru/20250222/v-alupke-poyavitsya-park-avangardistov-1144384019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, владимир марченко, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"