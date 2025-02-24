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Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T06:16
2025-02-24T06:16
радио "спутник в крыму"
симферополь
владимир марченко
новости крыма
крым
благоустройство
городская среда
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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В Симферополе в 2025 году благоустроят три основных парка столицы
В Симферополе в 2025 году благоустроят три основных парка столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, во всех трех парках, согласно проектно-сметной документации, предусмотрены не точечные, а комплексные работы."Будет проведена замена покрытий тротуарной сети, оборудование новых малых архитектурных форм. Также в рамках (обеспечения) антитеррористической защищенности объекта будет оснащение парков системами видеонаблюдения, оповещения и освещения", – уточнил Марченко.Он отметил, что сотрудники предприятия внимательно следят за соцопросами, чтобы знать, какие изменения в парках и скверах столицы нравятся симферопольцам, а по каким объектам остаются или появляются нарекания.Он добавил, что предприятие уже готовится к весне: начата санитарная обрезка растений, закупаются расходные материалы для работы персонала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеПарк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках
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симферополь, владимир марченко, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году

В Симферополе в 2025 году благоустроят три основных парка столицы

06:16 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский парк Симферополь
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Симферополе будут благоустроены три основных парка крымской столицы, работы здесь проведут комплексные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.
В Симферополе в 2025 году благоустроят три основных парка столицы
06:16
"В этом году благоустройства ждут три наших основных парка: Детский парк, парк Гагарина и парк Шевченко", – сказал Марченко.
По его словам, во всех трех парках, согласно проектно-сметной документации, предусмотрены не точечные, а комплексные работы.
"Будет проведена замена покрытий тротуарной сети, оборудование новых малых архитектурных форм. Также в рамках (обеспечения) антитеррористической защищенности объекта будет оснащение парков системами видеонаблюдения, оповещения и освещения", – уточнил Марченко.
Он отметил, что сотрудники предприятия внимательно следят за соцопросами, чтобы знать, какие изменения в парках и скверах столицы нравятся симферопольцам, а по каким объектам остаются или появляются нарекания.
"Люди активно принимают участие в таких опросах. Хвалят поддержание порядка и сам облик, новые работы, детские площадки. Но, разумеется, недостатки тоже не остаются без внимания. Мы видим оценку, принимаем ее во внимание и делаем все возможное, чтобы наши парки выглядели достойно. Стараемся сразу принимать меры по их устранению и недопущению", – поделился Марченко.
Он добавил, что предприятие уже готовится к весне: начата санитарная обрезка растений, закупаются расходные материалы для работы персонала.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольВладимир МарченкоНовости КрымаКрымБлагоустройствоГородская средаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"
 
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