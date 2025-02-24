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Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым"
Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым"
На национализированном "Пивобезалкогольном комбинате "Крым" уже работает временная администрация, рисков для работы предприятия нет. Об этом заявил председатель РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T12:43
2025-02-24T12:43
национализация в крыму
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. На национализированном "Пивобезалкогольном комбинате "Крым" уже работает временная администрация, рисков для работы предприятия нет. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В понедельник парламент Крыма национализировал более 700 объектов имущества, которым владели украинские бизнесмены и политики . В их числе ПБК "Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке.По словам главы крымского парламента, предстоит провести детальную инвентаризацию объектов имущества комбината. В дальнейшем предполагается выставить предприятие на продажу в рамках открытого аукциона."Это очень хороший актив, проблем с поиском инвесторов не будет. Мы получим за него хорошую сумму", - добавил он.Ранее Константинов сообщил, что решение о национализации "ПБК "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализацииКвартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачейБелогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации
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национализация в крыму, крым, новости крыма, владимир константинов, госсовет рф
Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым"

На пивобезалкогольном комбинате "Крым" уже работает временная администрация – Константинов

12:43 24.02.2025
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкЦех по производству пива на пивобезалкогольном комбинате "Крым" в Симферополе.
Цех по производству пива на пивобезалкогольном комбинате Крым в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. На национализированном "Пивобезалкогольном комбинате "Крым" уже работает временная администрация, рисков для работы предприятия нет. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
В понедельник парламент Крыма национализировал более 700 объектов имущества, которым владели украинские бизнесмены и политики . В их числе ПБК "Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке.
"Самое важное в этот период – чтобы предприятие, которое очень уверенно себя чувствует на рынке, является самым крупным плательщиком налогов, чтобы сохранило свой потенциал и статус. Временная администрация уже приступила там к работе, каких-то угроз деятельности предприятия и по коллективу мы не видим. Все идет ровно", - сказал Константинов журналистам.
По словам главы крымского парламента, предстоит провести детальную инвентаризацию объектов имущества комбината. В дальнейшем предполагается выставить предприятие на продажу в рамках открытого аукциона.
"Это очень хороший актив, проблем с поиском инвесторов не будет. Мы получим за него хорошую сумму", - добавил он.
Ранее Константинов сообщил, что решение о национализации "ПБК "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ.
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Национализация в КрымуКрымНовости КрымаВладимир КонстантиновГоссовет РФ
 
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