Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым"
На пивобезалкогольном комбинате "Крым" уже работает временная администрация – Константинов
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкЦех по производству пива на пивобезалкогольном комбинате "Крым" в Симферополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. На национализированном "Пивобезалкогольном комбинате "Крым" уже работает временная администрация, рисков для работы предприятия нет. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
В понедельник парламент Крыма национализировал более 700 объектов имущества, которым владели украинские бизнесмены и политики . В их числе ПБК "Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке.
"Самое важное в этот период – чтобы предприятие, которое очень уверенно себя чувствует на рынке, является самым крупным плательщиком налогов, чтобы сохранило свой потенциал и статус. Временная администрация уже приступила там к работе, каких-то угроз деятельности предприятия и по коллективу мы не видим. Все идет ровно", - сказал Константинов журналистам.
По словам главы крымского парламента, предстоит провести детальную инвентаризацию объектов имущества комбината. В дальнейшем предполагается выставить предприятие на продажу в рамках открытого аукциона.
"Это очень хороший актив, проблем с поиском инвесторов не будет. Мы получим за него хорошую сумму", - добавил он.
Ранее Константинов сообщил, что решение о национализации "ПБК "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ.
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