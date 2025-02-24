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Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника
Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника
Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале.Ренат Карчаа — политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".Родился в 1966 году в Уфе. Детство и юность провел в Сухуми. В 1990-м с отличием окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета, в 1996 году защитил диссертацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ, став кандидатом социологических наук. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника

Новым советником Аксенова стал представитель гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа

10:05 24.02.2025 (обновлено: 10:09 24.02.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРенат Карчаа (справа) назначен на должность советника Главы Республики Крым
Ренат Карчаа (справа) назначен на должность советника Главы Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале.
"На должность советника Главы Республики Крым назначен Ренат Иванович Карчаа. Желаю Ренату Ивановичу успехов и плодотворной работы", - написал глава республики.
Ренат Карчаа — политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".
Родился в 1966 году в Уфе. Детство и юность провел в Сухуми. В 1990-м с отличием окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета, в 1996 году защитил диссертацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ, став кандидатом социологических наук.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКадрыРосэнергоатомРенат КарчааСергей Аксенов
 
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