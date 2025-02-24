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Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника

Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника

Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T10:05

2025-02-24T10:05

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ренат карчаа

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале.Ренат Карчаа — политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".Родился в 1966 году в Уфе. Детство и юность провел в Сухуми. В 1990-м с отличием окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета, в 1996 году защитил диссертацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ, став кандидатом социологических наук. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кадры, росэнергоатом, ренат карчаа, сергей аксенов