https://crimea.ria.ru/20250224/chto-proizoydet-s-germaniey-pri-novom-kantslere--prognoz-1144423185.html

Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз

Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз

В Германии при новом канцлере Фридрихе Мерце продолжится падение экономики и закрытие предприятий, при этом не исключено более активное вовлечение страны в... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T07:59

2025-02-24T07:59

2025-02-24T07:59

германия

фридрих мерц

алексей пушков

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мнения

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сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Германии при новом канцлере Фридрихе Мерце продолжится падение экономики и закрытие предприятий, при этом не исключено более активное вовлечение страны в конфликт с Россией. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По итогам состоявшихся в Германии парламентских выборов блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем набрал 26,8% голосов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) – 20,8%, социал-демократы – 16,4% голосов . Будущий канцлер Мерц намерен сформировать новое правительство до 20 апреля.Кроме того, по мнению сенатора, "возрастет подчинение интересов Германии как страны интересам наднациональной западной финансовой элиты"."Учитывая агрессивность Мерца в отношении России, возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России", - добавил политик.При этом, обещанное лидером христианских демократов снижение зависимости ФРГ от Вашингтона - это ложный лозунг, уверен Пушков. По его мнению, пока Германия является членом НАТО, она будет прямо зависеть от США. За этими заявлениями Мерца, считает сенатор, кроется стремление развернуться против политики американского президента Дональда Трампа, действуя вместе с Британией и Францией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуРождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны"Ультиматум Путину - в России ответили на угрозы кандидата в канцлеры ФРГ

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, фридрих мерц, алексей пушков, политика, мнения, россия, сша, в мире