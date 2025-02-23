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Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов
Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не признает долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T18:09
2025-02-23T18:22
владимир зеленский
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западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не признает долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг. Об этом Зеленский заявил он в ходе пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2025", который проходит в воскресенье в Киеве.Он также заявил, что США в рамках сделки по ископаемым хотят получить 100% надбавки с оказанной Украине помощи и это придется выплачивать десяти поколениям украинцев.При этом Зеленский готов обсуждать с американской администрацией сделку по минералам и освоение украинских недр Западом в обмен на усиление ВСУ и стопроцентную защиту неба над Украиной.Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что покинет свой пост, если это нужно для мира на Украине или "в обмен на НАТО". Он также заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине, которые, по его словам, должны стать неотъемлемой частью соглашения по урегулированию.Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 миллиардов долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера СШАЗачем Трампу выборы на УкраинеОсновные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву
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владимир зеленский, новости, политика, деньги, сша, западная помощь украине, украина
Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов

Зеленский отказался признать долг перед США в 500 миллиардов долларов

18:09 23.02.2025 (обновлено: 18:22 23.02.2025)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не признает долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг. Об этом Зеленский заявил он в ходе пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2025", который проходит в воскресенье в Киеве.

"Я знаю, что у нас было 100 (миллиардов долларов помощи со стороны США – ред.), я не собираюсь признавать 500", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что США в рамках сделки по ископаемым хотят получить 100% надбавки с оказанной Украине помощи и это придется выплачивать десяти поколениям украинцев.
При этом Зеленский готов обсуждать с американской администрацией сделку по минералам и освоение украинских недр Западом в обмен на усиление ВСУ и стопроцентную защиту неба над Украиной.

"Мы готовы проговорить формат что мы получаем и что отдаем. Готов это проговорить в этом соглашении", – сказал глава киевского режима.

Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что покинет свой пост, если это нужно для мира на Украине или "в обмен на НАТО". Он также заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине, которые, по его словам, должны стать неотъемлемой частью соглашения по урегулированию.
Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.
Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 миллиардов долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.
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