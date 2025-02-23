https://crimea.ria.ru/20250223/vletel-v-oporu-i-otboynik-mosta--v-dtp-v-sochi-postradali-semero-1144409087.html

Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро

Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро

Семь человек пострадали в автомобильной аварии в Сочи. Как сообщает пресс-служаб МВД по региону, водитель иномарки въехал в отбойник, а затем в опору моста. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T15:40

2025-02-23T15:40

2025-02-23T15:40

сочи

происшествия

дтп

мвд по краснодарскому краю

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144409422_0:81:800:531_1920x0_80_0_0_79e465c8ecd5da3b9c20c36f1dfa7ac8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в автомобильной аварии в Сочи. Как сообщает пресс-служаб МВД по региону, водитель иномарки въехал в отбойник, а затем в опору моста.По данным правоохранителей, авария произошла 23 февраля в 04:00 по Новороссийскому шоссе.В ДТП пострадали водитель и шестеро пассажиров. Все доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверкиНетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе Крыма Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край