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Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
Семь человек пострадали в автомобильной аварии в Сочи. Как сообщает пресс-служаб МВД по региону, водитель иномарки въехал в отбойник, а затем в опору моста. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T15:40
2025-02-23T15:40
2025-02-23T15:40
сочи
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дтп
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в автомобильной аварии в Сочи. Как сообщает пресс-служаб МВД по региону, водитель иномарки въехал в отбойник, а затем в опору моста.По данным правоохранителей, авария произошла 23 февраля в 04:00 по Новороссийскому шоссе.В ДТП пострадали водитель и шестеро пассажиров. Все доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверкиНетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе Крыма Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край
Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
Семь человек пострадали в автомобильной аварии в Сочи