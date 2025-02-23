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Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день
Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день
Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" в Киеве заявил, что готов уйти с поста президента и отказался признавать долг в 500 миллиардов долларов перед США... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T22:03
2025-02-23T22:03
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" в Киеве заявил, что готов уйти с поста президента и отказался признавать долг в 500 миллиардов долларов перед США. Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли в городах РФ. Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов сделал заявление об отправке военного контингента стран Евросоюза на Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Зеленского на форуме "Украина. Год 2025" Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это нужно для мира на Украине или "в обмен на НАТО". Также Зеленский отказался признавать долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг.Поздравление президента и Герои РоссииВ России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресованы солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Также в праздничный день Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России. Медали "Золотая Звезда" вручены 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.День защитника Отечества в Крыму и СевастополеТоржественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли также в Крыму и Севастополе. При этом в обоих регионах отметили двойной праздник: именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма, а Севастополь поднял флаг Русской весны. Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе. Участие в торжественной церемонии принял глава республики Сергей Аксенов, представители парламента и ведомств региона.В Севастополе цветы возлагали к мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественники, депутаты Законодательного Собрания.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в воскресенье Минобороны РФ. Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Также поражены места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников.Урегулирование на УкраинеПрезидент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к возможным мирным переговорам.Обоих лидеров Песков назвал уникальными президентами, поскольку Трамп победил даже в сомневающихся штатах и имеет партийный контроль в обеих палатах конгресса США, а Путин находится во власти 25 лет и уровень его поддержки населением остается беспрецедентно зашкаливающим.Что касается высказываний Зеленского в адрес Трампа, как напомнил официальный представитель Кремля, лидер преступного киевского режима постоянно некорректно высказывается в адрес глав других государств. Ответную реакцию команды Трампа Пеков считает объяснимой.В Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на УкраинуОтправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. Так глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал сообщение в Washington Post о рассмотрении европейскими странами варианта развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих.В Евросоюзе привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности, отметил глава крымского парламента. Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет, констатировал Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250223/zelenskiy-nazval-srok-okonchaniya-konflikta--mid-ukrainy-1144418397.html
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главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день

Уход Зеленского с поста президента Украины и разговор Путина с Трампом – главное за день

22:03 23.02.2025
 
© РИА Новости Крым"Вечный огонь" в Симферополе
Вечный огонь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" в Киеве заявил, что готов уйти с поста президента и отказался признавать долг в 500 миллиардов долларов перед США. Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли в городах РФ. Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов сделал заявление об отправке военного контингента стран Евросоюза на Украину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Зеленского на форуме "Украина. Год 2025"

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это нужно для мира на Украине или "в обмен на НАТО". Также Зеленский отказался признавать долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг.
Владимир Зеленский
17:10
Зеленский назвал срок окончания конфликта – МИД Украины

Поздравление президента и Герои России

В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресованы солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Также в праздничный день Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России. Медали "Золотая Звезда" вручены 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.
Встреча представителей РФ и США по Украине
20:32
Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели

День защитника Отечества в Крыму и Севастополе

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли также в Крыму и Севастополе. При этом в обоих регионах отметили двойной праздник: именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма, а Севастополь поднял флаг Русской весны. Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе. Участие в торжественной церемонии принял глава республики Сергей Аксенов, представители парламента и ведомств региона.
В Севастополе цветы возлагали к мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественники, депутаты Законодательного Собрания.
Герой России Роман Кулаков
19:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

Успехи армии России

Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в воскресенье Минобороны РФ. Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Также поражены места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников.
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
12:05
Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России

Урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к возможным мирным переговорам.
Обоих лидеров Песков назвал уникальными президентами, поскольку Трамп победил даже в сомневающихся штатах и имеет партийный контроль в обеих палатах конгресса США, а Путин находится во власти 25 лет и уровень его поддержки населением остается беспрецедентно зашкаливающим.
Что касается высказываний Зеленского в адрес Трампа, как напомнил официальный представитель Кремля, лидер преступного киевского режима постоянно некорректно высказывается в адрес глав других государств. Ответную реакцию команды Трампа Пеков считает объяснимой.
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
14:11Радио "Спутник в Крыму"
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России

В Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на Украину

Отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. Так глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал сообщение в Washington Post о рассмотрении европейскими странами варианта развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих.
В Евросоюзе привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности, отметил глава крымского парламента. Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет, констатировал Константинов.
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
12:27
Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
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Заголовок открываемого материала
22:03Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день
21:35Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья
21:23Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе
21:04Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
20:48Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
20:32Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели
20:14В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку
20:02Мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде"
19:42В случае мира на Украине американский бизнес сможет вернуться в Россию
19:22Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
18:54Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам
18:31Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат
18:09Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов
17:45Зеленский готов уйти с поста президента Украины
17:10Зеленский назвал срок окончания конфликта – МИД Украины
16:48На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
16:10В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
15:40Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
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14:34Пожар произошел в Красногвардейском районе Крыма
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