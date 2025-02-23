https://crimea.ria.ru/20250223/ukhod-zelenskogo-s-posta-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-za-den-1144417186.html

Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день

Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день

Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" в Киеве заявил, что готов уйти с поста президента и отказался признавать долг в 500 миллиардов долларов перед США... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T22:03

2025-02-23T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" в Киеве заявил, что готов уйти с поста президента и отказался признавать долг в 500 миллиардов долларов перед США. Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли в городах РФ. Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов сделал заявление об отправке военного контингента стран Евросоюза на Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Зеленского на форуме "Украина. Год 2025" Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это нужно для мира на Украине или "в обмен на НАТО". Также Зеленский отказался признавать долг перед США в 500 миллиардов долларов. По его словам, он договаривался с Джо Байденом (бывший президент США – ред.), что американская помощь Украине – это грант, а не долг.Поздравление президента и Герои РоссииВ России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресованы солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Также в праздничный день Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России. Медали "Золотая Звезда" вручены 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.День защитника Отечества в Крыму и СевастополеТоржественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли также в Крыму и Севастополе. При этом в обоих регионах отметили двойной праздник: именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма, а Севастополь поднял флаг Русской весны. Власти Крыма возложили цветы к "Вечному огню" в Симферополе. Участие в торжественной церемонии принял глава республики Сергей Аксенов, представители парламента и ведомств региона.В Севастополе цветы возлагали к мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие представители местной власти, силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественники, депутаты Законодательного Собрания.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в воскресенье Минобороны РФ. Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Также поражены места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников.Урегулирование на УкраинеПрезидент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к возможным мирным переговорам.Обоих лидеров Песков назвал уникальными президентами, поскольку Трамп победил даже в сомневающихся штатах и имеет партийный контроль в обеих палатах конгресса США, а Путин находится во власти 25 лет и уровень его поддержки населением остается беспрецедентно зашкаливающим.Что касается высказываний Зеленского в адрес Трампа, как напомнил официальный представитель Кремля, лидер преступного киевского режима постоянно некорректно высказывается в адрес глав других государств. Ответную реакцию команды Трампа Пеков считает объяснимой.В Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на УкраинуОтправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. Так глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал сообщение в Washington Post о рассмотрении европейскими странами варианта развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих.В Евросоюзе привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности, отметил глава крымского парламента. Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет, констатировал Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250223/peregovory-v-er-riyade-i-proryv-v-kurskoy-oblasti-top-novostey-nedeli-1144371412.html

https://crimea.ria.ru/20250223/oni-ne-predadut-geroy-rossii-roman-kulakov-o-sluzhbe-i-novoy-elite-strany-1144402657.html

https://crimea.ria.ru/20250223/putin-v-kremle-vruchil-gosnagrady-geroyam-rossii-1144408412.html

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