https://crimea.ria.ru/20250223/peregovory-v-er-riyade-i-proryv-v-kurskoy-oblasti-top-novostey-nedeli-1144371412.html

Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели

Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде и заявления президента РФ Владимира Путина об урегулировании по Украине. Прорыв украинской границы... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде и заявления президента РФ Владимира Путина об урегулировании по Украине. Прорыв украинской границы российскими войсками в Курской области и дальнейшее наступление ВС РФ. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Анкаре. Решение об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье. Национализация "Пивобезалкогольного комбината "Крым" и других объектов в Крыму. Утверждение генерального плана Севастополя. Треснувшая многоэтажка в Форосе. Снежная непогода на полуострове.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры по Украине18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения. Особое внимание стороны уделили украинском вопросу, сообщил по итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров. Главной целью встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде он назвал восстановление доверия между Россией и Штатами. По словам российского лидера, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.Прорыв в Курской областиБойцы 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии на этой неделе пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, наступление армии РФ идет по всей линии фронта. 20 февраля президент в телефонном режиме поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач в Курской области.Зеленский и ЭрдоганВ понедельник вечером глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Он заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить Турция. На пресс-конференции во время встречи с Зеленским Эрдоган выразил мнение, что конфликт на Украине должен закончиться. Он также заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары.Открытие пляжей на Черноморском побережьеРешения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора, сообщил на этой неделе вице-премьер Виталий Савельев. По его информации, до 1 марта текущего года специалисты Роспотребнадзора проведут оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.Национализация в КрымуВ ближайшее время в Крыму национализируют более 720 объектов имущества, принадлежавшим украинским олигархам и политикам. В их числе "Пивобезалкогольный комбинат Крым" в Симферополе, "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды" и другие.Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ, уточнил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Генплан СевастополяЗаксобрание Севастополя во вторник приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления. При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков.Опасная многоэтажка в ФоросеВ поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма треснула многоэтажка на улице Северной. Ситуацию на этой неделе оценил министр жилищной политики Крыма Никита Тарасов. Трещина образовалась после оползня, повредившего подпорную стену. Наиболее пострадали семь квартир. Сейчас ситуацию оценивают эксперты. После официального признания дома аварийным, власти рассмотрят вопрос расселения жильцов.Снежная буря на полуостровеСнежная непогода бушевала в Крыму на протяжении всей недели. На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги полуострова выведены десятки единиц техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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