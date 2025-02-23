Рейтинг@Mail.ru
Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250223/partiya-sholtsa-proigryvaet-na-vyborakh-v-germanii--ekzit-poll-1144420826.html
Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
Социал-демократическая партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца проигрывает на выборах в Германии, занимая лишь третье место с 16,4%, следует из данных... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T21:04
2025-02-23T21:06
олаф шольц
германия
выборы
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_0:72:2216:1319_1920x0_80_0_0_195dac29a1788902800f457a9e4ee502.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Социал-демократическая партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца проигрывает на выборах в Германии, занимая лишь третье место с 16,4%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, сообщает РИА Новости.Лидирует на выборах с 28,7% Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, второе место с 19,8% занимает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель.По словам главы "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель, партия достигает рекордного результата в своей истории, становясь второй по силе в стране. При этом Вайдель предупредила, что если ХДС откажется создать коалицию с АдГ, то следующие выборы наступят быстрее и тогда они их обгонят.На четвертом месте – "Зеленые" с 12,3%. Партия "Левые" набирает 8,9%.Партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ) набирает на своих первых выборах 5% – это значит, что она преодолевают порог прохождения в бундестаг. Кроме того, по данным экзит-поллов, 5% набирает и Свободная демократическая партия (СвДП).Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_127:0:2091:1473_1920x0_80_0_0_bd1b19e47fff8dcaba4b47e4bd850567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олаф шольц, германия, выборы, политика, общество
Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл

Шольц признал поражение социал-демократов на выборах в Германии

21:04 23.02.2025 (обновлено: 21:06 23.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Социал-демократическая партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца проигрывает на выборах в Германии, занимая лишь третье место с 16,4%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, сообщает РИА Новости.
Лидирует на выборах с 28,7% Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, второе место с 19,8% занимает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель.
По словам главы "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель, партия достигает рекордного результата в своей истории, становясь второй по силе в стране. При этом Вайдель предупредила, что если ХДС откажется создать коалицию с АдГ, то следующие выборы наступят быстрее и тогда они их обгонят.
На четвертом месте – "Зеленые" с 12,3%. Партия "Левые" набирает 8,9%.
Партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ) набирает на своих первых выборах 5% – это значит, что она преодолевают порог прохождения в бундестаг. Кроме того, по данным экзит-поллов, 5% набирает и Свободная демократическая партия (СвДП).
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Олаф ШольцГерманияВыборыПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
20:48Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
20:32Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели
20:14В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку
20:02Мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде"
19:42В случае мира на Украине американский бизнес сможет вернуться в Россию
19:22Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
18:54Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам
18:31Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат
18:09Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов
17:45Зеленский готов уйти с поста президента Украины
17:10Зеленский назвал срок окончания конфликта – МИД Украины
16:48На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
16:10В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
15:40Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
15:10На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
14:34Пожар произошел в Красногвардейском районе Крыма
14:11Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
13:39Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль
13:16Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области
Лента новостейМолния