https://crimea.ria.ru/20250223/partiya-sholtsa-proigryvaet-na-vyborakh-v-germanii--ekzit-poll-1144420826.html

Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл

Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл

Социал-демократическая партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца проигрывает на выборах в Германии, занимая лишь третье место с 16,4%, следует из данных... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T21:04

2025-02-23T21:04

2025-02-23T21:06

олаф шольц

германия

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Социал-демократическая партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца проигрывает на выборах в Германии, занимая лишь третье место с 16,4%, следует из данных экзит-поллов исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, сообщает РИА Новости.Лидирует на выборах с 28,7% Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, второе место с 19,8% занимает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель.По словам главы "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель, партия достигает рекордного результата в своей истории, становясь второй по силе в стране. При этом Вайдель предупредила, что если ХДС откажется создать коалицию с АдГ, то следующие выборы наступят быстрее и тогда они их обгонят.На четвертом месте – "Зеленые" с 12,3%. Партия "Левые" набирает 8,9%.Партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ) набирает на своих первых выборах 5% – это значит, что она преодолевают порог прохождения в бундестаг. Кроме того, по данным экзит-поллов, 5% набирает и Свободная демократическая партия (СвДП).Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, германия, выборы, политика, общество