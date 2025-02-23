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Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам

Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам

В Алупке в воскресенье состоялась церемония открытия обновленного мемориала – могилы подпольщиков Александра и Владимира Гавыриных. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T18:54

2025-02-23T18:54

2025-02-23T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Алупке в воскресенье состоялась церемония открытия обновленного мемориала – могилы подпольщиков Александра и Владимира Гавыриных. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По словам Павленко, событию предшествовала большая работа, в которую включились самые разные специалисты и ведомства, вплоть до Министерства культуры России. Открытый в 1957 году мемориал давно нуждался в реставрации – на террасированном склоне просел грунт, начались оползневые процессы, остановить их было невозможно. В этой связи мемориал перенесли к храму Святого Архистратига Михаила, на что предварительно было получено согласование духовенства.В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахДядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик ДагджиИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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