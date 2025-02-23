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Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам
Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам
В Алупке в воскресенье состоялась церемония открытия обновленного мемориала – могилы подпольщиков Александра и Владимира Гавыриных. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T18:54
2025-02-23T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Алупке в воскресенье состоялась церемония открытия обновленного мемориала – могилы подпольщиков Александра и Владимира Гавыриных. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По словам Павленко, событию предшествовала большая работа, в которую включились самые разные специалисты и ведомства, вплоть до Министерства культуры России. Открытый в 1957 году мемориал давно нуждался в реставрации – на террасированном склоне просел грунт, начались оползневые процессы, остановить их было невозможно. В этой связи мемориал перенесли к храму Святого Архистратига Михаила, на что предварительно было получено согласование духовенства.В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахДядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик ДагджиИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
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Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам

В Алупке обновили мемориал в честь подпольщиков Гавыриных

18:54 23.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Алупке обновили мемориал защитникам Крыма в годы Великой Отечественной войны
В Алупке обновили мемориал защитникам Крыма в годы Великой Отечественной войны
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Алупке в воскресенье состоялась церемония открытия обновленного мемориала – могилы подпольщиков Александра и Владимира Гавыриных. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"В День Защитника Отечества открыли в Алупке обновленный мемориал – могилу подпольщиков Александра и Владимира Гавыриных", – говорится в сообщении.
По словам Павленко, событию предшествовала большая работа, в которую включились самые разные специалисты и ведомства, вплоть до Министерства культуры России. Открытый в 1957 году мемориал давно нуждался в реставрации – на террасированном склоне просел грунт, начались оползневые процессы, остановить их было невозможно. В этой связи мемориал перенесли к храму Святого Архистратига Михаила, на что предварительно было получено согласование духовенства.

"Изготовлено новое надгробие братьям Гавыриным, а также памятник всем юным героям, сложившим голову в период фашистской оккупации. Детям, которые не увидели юность, молодежи, не вступившей в зрелость. Все они стали взрослыми в одночасье и встали на защиту родного края – печатали листовки, передавали партизанам данные о размещении и передвижении вражеских войск. И погибли в результате подлого предательства…" – сказала Павленко.

В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.
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