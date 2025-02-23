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На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+ - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+ - РИА Новости Крым, 23.02.2025
На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
Экскурсовод назвала возраст современного крымского экскурсанта. Как рассказала РИА Новости Крым гид и историк Екатерина Солнце, половина крымских экскурсантов – РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T16:48
2025-02-23T16:48
туризм в крыму
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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Экскурсовод назвала возраст современного крымского экскурсанта. Как рассказала РИА Новости Крым гид и историк Екатерина Солнце, половина крымских экскурсантов – это люди от 30 до 35 лет. Вторая половина аудитории – возраста 50+.Также Екатерина особо подчеркнула, что на экскурсии в различных прогрессивных форматах – иммерсивные или же театральные – потянулись более молодые люди."Поколение зуммеров (это ребята 20+) тоже приходят на экскурсии. Их мало, но они есть". – сказала она.Для того, чтобы омолодить экскурсионную аудиторию, гиды предлагают активнее внедрять на полуострове нетрадиционный экскурсионный продукт, отвечающий современным запросам. Он предполагает больше развлечений, дегустаций, театрализованности и разнообразия.При этом, отмечают менеджеры турбизнеса, продажа экскурсий постепенно уходит со стоек на набережных крымских городов и перемещается в онлайн.По данным социсследования, проведенного министерством курортов и туризма Крыма, 21% опрошенных гостей называют одной из целей своего прибытия в Крым культурно-познавательный отдых. Еще 17% – активный пешеходный туризм. При этом более 50% гостей в период отдыха в Крыму посещает более двух экскурсий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршрутыВ Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводовВ Крыму для туристов высадили новые оливковые сады
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму, мнения, крым, новости крыма, экскурсии, общество
На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+

Экскурсовод назвала категории крымских экскурсантов

16:48 23.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы в Балаклавской бухте
Туристы в Балаклавской бухте - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Экскурсовод назвала возраст современного крымского экскурсанта. Как рассказала РИА Новости Крым гид и историк Екатерина Солнце, половина крымских экскурсантов – это люди от 30 до 35 лет. Вторая половина аудитории – возраста 50+.
"Это люди, которые уже вырастили детей, у них уже меньше забот по работе. Могут позволить себе такой досуг. Это одна из причин. Вторая причина – все же с возрастом человеку больше хочется узнать о том месте, где ты проживаешь, в жизни появляется какая-то философия, хочется почувствовать себя частью пространства", – назвала она причины такого возрастного разграничения.
Также Екатерина особо подчеркнула, что на экскурсии в различных прогрессивных форматах – иммерсивные или же театральные – потянулись более молодые люди.
"Поколение зуммеров (это ребята 20+) тоже приходят на экскурсии. Их мало, но они есть". – сказала она.
Для того, чтобы омолодить экскурсионную аудиторию, гиды предлагают активнее внедрять на полуострове нетрадиционный экскурсионный продукт, отвечающий современным запросам. Он предполагает больше развлечений, дегустаций, театрализованности и разнообразия.
При этом, отмечают менеджеры турбизнеса, продажа экскурсий постепенно уходит со стоек на набережных крымских городов и перемещается в онлайн.

"За последние пять лет очень сильно растут продажи через интернет. И директора компаний, которые быстро сориентировались, сейчас "на коне". Хорошо работают соцсети и сайты", – отметила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

По данным социсследования, проведенного министерством курортов и туризма Крыма, 21% опрошенных гостей называют одной из целей своего прибытия в Крым культурно-познавательный отдых. Еще 17% – активный пешеходный туризм. При этом более 50% гостей в период отдыха в Крыму посещает более двух экскурсий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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