https://crimea.ria.ru/20250223/na-ekskursii-v-krymu-aktivnee-stali-khodit-molodye-lyudi-20-1144375545.html

На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+

На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+ - РИА Новости Крым, 23.02.2025

На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+

Экскурсовод назвала возраст современного крымского экскурсанта. Как рассказала РИА Новости Крым гид и историк Екатерина Солнце, половина крымских экскурсантов – РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T16:48

2025-02-23T16:48

2025-02-23T16:48

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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Экскурсовод назвала возраст современного крымского экскурсанта. Как рассказала РИА Новости Крым гид и историк Екатерина Солнце, половина крымских экскурсантов – это люди от 30 до 35 лет. Вторая половина аудитории – возраста 50+.Также Екатерина особо подчеркнула, что на экскурсии в различных прогрессивных форматах – иммерсивные или же театральные – потянулись более молодые люди."Поколение зуммеров (это ребята 20+) тоже приходят на экскурсии. Их мало, но они есть". – сказала она.Для того, чтобы омолодить экскурсионную аудиторию, гиды предлагают активнее внедрять на полуострове нетрадиционный экскурсионный продукт, отвечающий современным запросам. Он предполагает больше развлечений, дегустаций, театрализованности и разнообразия.При этом, отмечают менеджеры турбизнеса, продажа экскурсий постепенно уходит со стоек на набережных крымских городов и перемещается в онлайн.По данным социсследования, проведенного министерством курортов и туризма Крыма, 21% опрошенных гостей называют одной из целей своего прибытия в Крым культурно-познавательный отдых. Еще 17% – активный пешеходный туризм. При этом более 50% гостей в период отдыха в Крыму посещает более двух экскурсий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршрутыВ Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводовВ Крыму для туристов высадили новые оливковые сады

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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