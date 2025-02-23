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Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T14:11
2025-02-23T14:11
радио "спутник в крыму"
помощь бойцам сво
беспилотник (бпла, дрон)
юрий нимченко
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.По его словам, россияне активно помогают фронту, люди сплотились, они понимают важность всего того, что происходит. Военкоры и волонтеры находят ресурсы, работа в этом направлении ведется серьезная."Когда в 2022 году начиналась специальная военная операция, то были большие беспилотные летательные аппараты военного характера. Все улыбались, мол, маленькие летательные беспилотники нужны только для того, чтобы свадьбы снимать. Никто о них всерьез не задумывался. Но время не стоит на месте, и сейчас нельзя без беспилотных летательных аппаратов. Ни одно направление, ни одна армия мира уже не работает без этого. Сейчас война построена только на этом", – сказал Нимченко.Также он вспомнил, что в ВСУ первые беспилотники стали появляться в июне-июле 2022 года, тогда как в ВС РФ в это время "они уже работали в полную силу".Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. По его словам, бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронтуИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронтуШвейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту
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РИА Новости Крым
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помощь бойцам сво, беспилотник (бпла, дрон), юрий нимченко, мнения
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России

На фронте сейчас больше всего востребованы беспилотники – Нимченко

14:11 23.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.

"Время не стоит на месте. Военно-промышленный комплекс тоже. Мы видим, что сейчас идет совсем другая война и теперь очень востребованы беспилотные летательные аппараты. Именно в этом направлении мы чаще всего работаем", – сказал гость эфира.

По его словам, россияне активно помогают фронту, люди сплотились, они понимают важность всего того, что происходит. Военкоры и волонтеры находят ресурсы, работа в этом направлении ведется серьезная.
"Когда в 2022 году начиналась специальная военная операция, то были большие беспилотные летательные аппараты военного характера. Все улыбались, мол, маленькие летательные беспилотники нужны только для того, чтобы свадьбы снимать. Никто о них всерьез не задумывался. Но время не стоит на месте, и сейчас нельзя без беспилотных летательных аппаратов. Ни одно направление, ни одна армия мира уже не работает без этого. Сейчас война построена только на этом", – сказал Нимченко.
Также он вспомнил, что в ВСУ первые беспилотники стали появляться в июне-июле 2022 года, тогда как в ВС РФ в это время "они уже работали в полную силу".

"Вот взять, например, подразделение разведки. Раньше все делалось, что называется, ногами и глазами людей. Сейчас разведка происходит при помощи беспилотных летательных аппаратов. Нужен только обученный человек, который будет управлять беспилотниками", – пояснил Нимченко.

Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. По его словам, бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция.
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