https://crimea.ria.ru/20250223/chto-nuzhno-rossiyskim-boytsam-v-zone-svo--otvet-geroya-rossii-1144335592.html
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T14:11
2025-02-23T14:11
2025-02-23T14:11
радио "спутник в крыму"
помощь бойцам сво
беспилотник (бпла, дрон)
юрий нимченко
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144335476_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_6eb87def20780bc43ee197286f7d6ede.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.По его словам, россияне активно помогают фронту, люди сплотились, они понимают важность всего того, что происходит. Военкоры и волонтеры находят ресурсы, работа в этом направлении ведется серьезная."Когда в 2022 году начиналась специальная военная операция, то были большие беспилотные летательные аппараты военного характера. Все улыбались, мол, маленькие летательные беспилотники нужны только для того, чтобы свадьбы снимать. Никто о них всерьез не задумывался. Но время не стоит на месте, и сейчас нельзя без беспилотных летательных аппаратов. Ни одно направление, ни одна армия мира уже не работает без этого. Сейчас война построена только на этом", – сказал Нимченко.Также он вспомнил, что в ВСУ первые беспилотники стали появляться в июне-июле 2022 года, тогда как в ВС РФ в это время "они уже работали в полную силу".Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. По его словам, бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронтуИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронтуШвейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144335476_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_f9df6e5815e39295e8fc4189693d51ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь бойцам сво, беспилотник (бпла, дрон), юрий нимченко, мнения
Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
На фронте сейчас больше всего востребованы беспилотники – Нимченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым.
На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.
"Время не стоит на месте. Военно-промышленный комплекс тоже. Мы видим, что сейчас идет совсем другая война и теперь очень востребованы беспилотные летательные аппараты. Именно в этом направлении мы чаще всего работаем", – сказал гость эфира.
По его словам, россияне активно помогают фронту, люди сплотились, они понимают важность всего того, что происходит. Военкоры и волонтеры находят ресурсы, работа в этом направлении ведется серьезная.
"Когда в 2022 году начиналась специальная военная операция, то были большие беспилотные летательные аппараты военного характера. Все улыбались, мол, маленькие летательные беспилотники нужны только для того, чтобы свадьбы снимать. Никто о них всерьез не задумывался. Но время не стоит на месте, и сейчас нельзя без беспилотных летательных аппаратов. Ни одно направление, ни одна армия мира уже не работает без этого. Сейчас война построена только на этом", – сказал Нимченко.
Также он вспомнил, что в ВСУ первые беспилотники стали появляться в июне-июле 2022 года, тогда как в ВС РФ в это время "они уже работали в полную силу".
"Вот взять, например, подразделение разведки. Раньше все делалось, что называется, ногами и глазами людей. Сейчас разведка происходит при помощи беспилотных летательных аппаратов. Нужен только обученный человек, который будет управлять беспилотниками", – пояснил Нимченко.
Ранее о том, как правильно помогать
участникам спецоперации, РИА Новости Крым
рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. По его словам, бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: