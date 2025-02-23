https://crimea.ria.ru/20250223/chto-nuzhno-rossiyskim-boytsam-v-zone-svo--otvet-geroya-rossii-1144335592.html

Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России

Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России

На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T14:11

2025-02-23T14:11

2025-02-23T14:11

радио "спутник в крыму"

помощь бойцам сво

беспилотник (бпла, дрон)

юрий нимченко

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. На фронте сейчас больше всего военным необходимы беспилотники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.По его словам, россияне активно помогают фронту, люди сплотились, они понимают важность всего того, что происходит. Военкоры и волонтеры находят ресурсы, работа в этом направлении ведется серьезная."Когда в 2022 году начиналась специальная военная операция, то были большие беспилотные летательные аппараты военного характера. Все улыбались, мол, маленькие летательные беспилотники нужны только для того, чтобы свадьбы снимать. Никто о них всерьез не задумывался. Но время не стоит на месте, и сейчас нельзя без беспилотных летательных аппаратов. Ни одно направление, ни одна армия мира уже не работает без этого. Сейчас война построена только на этом", – сказал Нимченко.Также он вспомнил, что в ВСУ первые беспилотники стали появляться в июне-июле 2022 года, тогда как в ВС РФ в это время "они уже работали в полную силу".Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. По его словам, бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронтуИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронтуШвейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, беспилотник (бпла, дрон), юрий нимченко, мнения