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Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота
Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота
Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды бойцам Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T16:31
2025-02-22T16:31
2025-02-22T16:31
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
награды
юнус-бек евкуров
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды бойцам Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны."Генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды военнослужащим ВДВ и Черноморского флота, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.Также Звезду Героя России получил гвардии капитан 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Дмитрий Авдонин, группа которого 43 дня удерживала рубеж обороны в зоне СВО.Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся в боях военнослужащим, отметив, что сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить РодинуНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, юнус-бек евкуров, вооруженные силы россии, новости сво, новости
Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота
Бойцы Черноморского флота получили государственные награды за мужество и самоотверженность