https://crimea.ria.ru/20250222/zamministra-oborony-rossii-nagradil-boytsov-chernomorskogo-flota-1144392591.html

Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота

Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Замминистра обороны России наградил бойцов Черноморского флота

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды бойцам Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T16:31

2025-02-22T16:31

2025-02-22T16:31

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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юнус-бек евкуров

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды бойцам Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны."Генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды военнослужащим ВДВ и Черноморского флота, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.Также Звезду Героя России получил гвардии капитан 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Дмитрий Авдонин, группа которого 43 дня удерживала рубеж обороны в зоне СВО.Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся в боях военнослужащим, отметив, что сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить РодинуНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, юнус-бек евкуров, вооруженные силы россии, новости сво, новости