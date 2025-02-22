https://crimea.ria.ru/20250222/vsu-lishilis-190-boevikov-v-popytkakh-kontratak-v-kurskoy-oblasti-1144390087.html

ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области

ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области - РИА Новости Крым, 22.02.2025

ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области

В Курской области армия России продолжает наступление. За сутки уничтожены 190 украинских боевиков, пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T15:25

2025-02-22T15:25

2025-02-22T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Курской области армия России продолжает наступление. За сутки уничтожены 190 украинских боевиков, пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки врага и разбили 22 бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Авиация и артиллерия поразили ВСУ в районах сел Бондаревка, Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Новенькое, Ободы и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США и другую военную технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новолюбовку в ЛНРПутин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиПутин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"