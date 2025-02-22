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ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области
ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области - РИА Новости Крым, 22.02.2025
ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области
В Курской области армия России продолжает наступление. За сутки уничтожены 190 украинских боевиков, пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T15:25
2025-02-22T15:28
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Курской области армия России продолжает наступление. За сутки уничтожены 190 украинских боевиков, пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки врага и разбили 22 бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Авиация и артиллерия поразили ВСУ в районах сел Бондаревка, Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Новенькое, Ободы и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США и другую военную технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новолюбовку в ЛНРПутин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиПутин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
ВСУ лишились 190 боевиков в попытках контратак в Курской области

В Курской области отражены три контратаки ВСУ и уничтожены 190 боевиков

15:25 22.02.2025 (обновлено: 15:28 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Курской области армия России продолжает наступление. За сутки уничтожены 190 украинских боевиков, пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки врага и разбили 22 бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа.
Авиация и артиллерия поразили ВСУ в районах сел Бондаревка, Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Новенькое, Ободы и Юнаковка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США и другую военную технику.
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Обстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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