https://crimea.ria.ru/20250222/vnutrenniy-turizm-v-rossii-prodolzhit-rost---chernyshenko-1144388879.html

Внутренний туризм в России продолжит рост - Чернышенко

Внутренний туризм в России продолжит рост - Чернышенко - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Внутренний туризм в России продолжит рост - Чернышенко

В России, согласно прогнозам, в этом году продолжится рост внутреннего туризма. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T12:31

2025-02-22T12:31

2025-02-22T12:31

новости

дмитрий чернышенко

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358122_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12d3eb57c34a708969ef802d3a2d3d5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В России, согласно прогнозам, в этом году продолжится рост внутреннего туризма. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.По его словам, имеющаяся динамика будет способствовать достижению параметров нацпроекта, которые предусматривают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Такие прогнозы дал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Госсовета региона Владимир Константинов.Как сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает прошлогодние цифры. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Случайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах КрымаНа АЗС в Крыму появятся автокемпингиВ Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршруты

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий чернышенко, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, новости