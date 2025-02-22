Внутренний туризм в России продолжит рост - Чернышенко
В России ожидается рост внутреннего туризма в 2025 году – власти
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В России, согласно прогнозам, в этом году продолжится рост внутреннего туризма. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
"Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться", - сказал Чернышенко, отметив, что речь идет о внутреннем туризме.
По его словам, имеющаяся динамика будет способствовать достижению параметров нацпроекта, которые предусматривают увеличение туристического потока до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Такие прогнозы дал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
Как сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает прошлогодние цифры. По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: