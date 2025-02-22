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В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 22.02.2025
В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
В Симферополе для участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутацией и другими травмами, а также членов их семей,... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T16:57
2025-02-22T16:57
2025-02-22T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе для участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутацией и другими травмами, а также членов их семей, прошли спортивные соревнования. Об итогах РИА Новости Крым рассказал один из организаторов соревнований, директор Крымского центра протезирования и реабилитации Алексей Редько.Спортивно-развлекательное мероприятие "Вместе мы сильны!" провели в Симферополе на базе одного из местных страйкбольных клубов. Первоначально участникам хотели предложить покататься на картингах, но такое развлечение было бы затруднительным для парней с протезами бедра, поэтому выбор пал на страйкбол. Помимо игры в страйкбол можно было поучаствовать в мастер-классе по пара-армрестлингу, который провел чемпион мира и пятикратный чемпион России – Аметхан Абдураманов.А также посмотреть на показательные выступления от Федерации силового экстрима Республики Крым (тяжелая атлетика), с участием спортсменов с ампутацией конечности и другими видами инвалидности. Так, на встречу приехал Юрий Тишков - спортсмен с нарушением опорно-двигательного аппарата, который занимается пауэрлифтингом, имея протез голени. Для детей на празднике была организована отдельная комната с развлечениями и аниматором, подготовлены подарки. "Это спортивно-досуговое, больше даже развлекательное мероприятие для участников СВО и членов их семей, мы приурочили к 23 Февраля и Году Защитника отечества. Пригласили около двух десятков бойцов с их семьями – детьми и женами", - рассказал Редько.Организаторами выступили Крымский центр протезирования и реабилитации, региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" и филиал госфонда "Защитники Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцовСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
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крым, симферополь, участники сво, спорт, праздники и памятные даты, новости крыма, общество, ветераны сво, помощь бойцам сво
В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
В Симферополе бойцы СВО с ампутацией конечностей играли в страйкбол и тягали штангу
16:57 22.02.2025 (обновлено: 17:06 22.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. В Симферополе для участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутацией и другими травмами, а также членов их семей, прошли спортивные соревнования. Об итогах РИА Новости Крым
рассказал один из организаторов соревнований, директор Крымского центра протезирования и реабилитации Алексей Редько.
Спортивно-развлекательное мероприятие "Вместе мы сильны!" провели в Симферополе на базе одного из местных страйкбольных клубов. Первоначально участникам хотели предложить покататься на картингах, но такое развлечение было бы затруднительным для парней с протезами бедра, поэтому выбор пал на страйкбол.
"Страйкбол — игра универсальная, в ней могут попробовать свои силы даже те, у кого нет специальной спортивной подготовки, или же есть протез конечности, поэтому мы выбрали именно эту командную военно-тактическую игру... Честно говоря, не думали, что члены семей участников СВО, жены и дети, захотят участвовать в игре страйкбол, но они участвовали", - отметил организатор.
Помимо игры в страйкбол можно было поучаствовать в мастер-классе по пара-армрестлингу, который провел чемпион мира и пятикратный чемпион России – Аметхан Абдураманов.
А также посмотреть на показательные выступления от Федерации силового экстрима Республики Крым (тяжелая атлетика), с участием спортсменов с ампутацией конечности и другими видами инвалидности.
Так, на встречу приехал Юрий Тишков - спортсмен с нарушением опорно-двигательного аппарата, который занимается пауэрлифтингом, имея протез голени.
Для детей на празднике была организована отдельная комната с развлечениями и аниматором, подготовлены подарки.
"Это спортивно-досуговое, больше даже развлекательное мероприятие для участников СВО и членов их семей, мы приурочили к 23 Февраля и Году Защитника отечества. Пригласили около двух десятков бойцов с их семьями – детьми и женами", - рассказал Редько.
Организаторами выступили Крымский центр протезирования и реабилитации, региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" и филиал госфонда "Защитники Отечества".
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