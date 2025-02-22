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В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью

В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 22.02.2025

В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью

В Симферополе для участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутацией и другими травмами, а также членов их семей,... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T16:57

2025-02-22T16:57

2025-02-22T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе для участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутацией и другими травмами, а также членов их семей, прошли спортивные соревнования. Об итогах РИА Новости Крым рассказал один из организаторов соревнований, директор Крымского центра протезирования и реабилитации Алексей Редько.Спортивно-развлекательное мероприятие "Вместе мы сильны!" провели в Симферополе на базе одного из местных страйкбольных клубов. Первоначально участникам хотели предложить покататься на картингах, но такое развлечение было бы затруднительным для парней с протезами бедра, поэтому выбор пал на страйкбол. Помимо игры в страйкбол можно было поучаствовать в мастер-классе по пара-армрестлингу, который провел чемпион мира и пятикратный чемпион России – Аметхан Абдураманов.А также посмотреть на показательные выступления от Федерации силового экстрима Республики Крым (тяжелая атлетика), с участием спортсменов с ампутацией конечности и другими видами инвалидности. Так, на встречу приехал Юрий Тишков - спортсмен с нарушением опорно-двигательного аппарата, который занимается пауэрлифтингом, имея протез голени. Для детей на празднике была организована отдельная комната с развлечениями и аниматором, подготовлены подарки. "Это спортивно-досуговое, больше даже развлекательное мероприятие для участников СВО и членов их семей, мы приурочили к 23 Февраля и Году Защитника отечества. Пригласили около двух десятков бойцов с их семьями – детьми и женами", - рассказал Редько.Организаторами выступили Крымский центр протезирования и реабилитации, региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" и филиал госфонда "Защитники Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцовСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, участники сво, спорт, праздники и памятные даты, новости крыма, общество, ветераны сво, помощь бойцам сво