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В Крыму женятся и рожают: статистика минюста - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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В Крыму женятся и рожают: статистика минюста
В Крыму женятся и рожают: статистика минюста - РИА Новости Крым, 22.02.2025
В Крыму женятся и рожают: статистика минюста
В Крыму в течение минувшей недели родилось 285 малышей, а также зарегистрировано 175 браков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T13:56
2025-02-22T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в течение минувшей недели родилось 285 малышей, а также зарегистрировано 175 браков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Новорожденных мальчиков было зарегистрировано меньше, чем девочек: 125 и 160 соответственно. В шести случаях на свет появились двойни.Самыми популярными именами для мальчиков стали: Илья, Максим, Матвей, а для девочек - Мария, Виктория, Анна.Уточняется, что больше всего актов о рождении составлено в Симферополе — 77. Также в крымской столице было зарегистрировано и наибольшее число браков — 41. Средний возраст брачующихся составил 32 года.Ранее в пресс-службе минюста Крыма сообщали, что в Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Отмечается, что в республике зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семейВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьмиПособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу
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РИА Новости Крым
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60
новости, крым, новости крыма, демография, семья, общество
В Крыму женятся и рожают: статистика минюста

В Крыму за прошлую неделю зарегистрировано 285 рождений и 175 браков

13:56 22.02.2025
 
Весна в Севастополе
Весна в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в течение минувшей недели родилось 285 малышей, а также зарегистрировано 175 браков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.
"В Крыму за прошлую неделю зарегистрировано 285 рождений и 175 браков", - говорится в сообщении.
Новорожденных мальчиков было зарегистрировано меньше, чем девочек: 125 и 160 соответственно. В шести случаях на свет появились двойни.
Самыми популярными именами для мальчиков стали: Илья, Максим, Матвей, а для девочек - Мария, Виктория, Анна.
Уточняется, что больше всего актов о рождении составлено в Симферополе — 77. Также в крымской столице было зарегистрировано и наибольшее число браков — 41. Средний возраст брачующихся составил 32 года.
Ранее в пресс-службе минюста Крыма сообщали, что в Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Отмечается, что в республике зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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