https://crimea.ria.ru/20250222/v-krymu-zhenyatsya-i-rozhayut-statistika-minyusta-1144389450.html

В Крыму женятся и рожают: статистика минюста

В Крыму женятся и рожают: статистика минюста - РИА Новости Крым, 22.02.2025

В Крыму женятся и рожают: статистика минюста

В Крыму в течение минувшей недели родилось 285 малышей, а также зарегистрировано 175 браков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T13:56

2025-02-22T13:56

2025-02-22T13:56

новости

крым

новости крыма

демография

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184442_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5a5c7421bf845c3e2e56fdebf2877b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в течение минувшей недели родилось 285 малышей, а также зарегистрировано 175 браков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Новорожденных мальчиков было зарегистрировано меньше, чем девочек: 125 и 160 соответственно. В шести случаях на свет появились двойни.Самыми популярными именами для мальчиков стали: Илья, Максим, Матвей, а для девочек - Мария, Виктория, Анна.Уточняется, что больше всего актов о рождении составлено в Симферополе — 77. Также в крымской столице было зарегистрировано и наибольшее число браков — 41. Средний возраст брачующихся составил 32 года.Ранее в пресс-службе минюста Крыма сообщали, что в Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Отмечается, что в республике зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семейВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьмиПособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, демография, семья, общество