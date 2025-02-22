В Крыму перекрыли часть дороги в районе Судака
В Крыму из-за непогоды перекрыт участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия
10:54 22.02.2025 (обновлено: 10:57 22.02.2025)
© Пресс-служба администрации СимферополяСнег в Крыму
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня временно для предотвращения ДТП, перекрыт участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия (от Судака до поворота на Краснокаменку). Объезд организован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстановка на крымских дорогах
При этом в МЧС отметили, что чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. С целью обеспечения проезда на дорогах региона дежурят 75 снегоуборочных машин и другой спецтехники, работает 147 человек.
"Ангарский и Грушевский перевалы - проездные, работают дорожные службы. На данных перевалах организовано патрулирование отрядом "КРЫМ-СПАС", который в случае необходимости окажет помощь автомобилистам", - сообщили в пресс-службе.
Движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" закрыто для всех транспортных средств, напомнили в МЧС. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля.
© Пресс-служба администрации Симферополя
1 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
2 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
3 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
4 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
5 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации СимферополяСнегоуборочная техника в Симферополе
6 из 7
Снегоуборочная техника в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Служба автомобильных дорог Республики КрымСильный снегопад на Грушевском перевале в Крыму
7 из 7
Сильный снегопад на Грушевском перевале в Крыму
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
1 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
2 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
3 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
4 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
5 из 7
© Пресс-служба администрации Симферополя
6 из 7
Снегоуборочная техника в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
7 из 7
Сильный снегопад на Грушевском перевале в Крыму
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
Обстановка в Симферополе
Как сообщили в администрации крымской столицы, городские службы также работают усиленно.
"Более 400 дворников МБУ "Город" занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий", - говорится в Telegram-канале администрации.
Снегоуборочные машины в Симферополе работают как ночью, так и днем, заверили в пресс-службе, отметив, что особое внимание уделяется главным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам.
Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от езды в направлении по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала, из-за сильного снегопада видимость здесь была снижена до 10 метров. Ранее в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым