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В Крыму перекрыли часть дороги в районе Судака

В Крыму перекрыли часть дороги в районе Судака - РИА Новости Крым, 22.02.2025

В Крыму перекрыли часть дороги в районе Судака

Участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T10:54

2025-02-22T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия перекрыт в целях предотвращения ДТП, организован объезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Сегодня временно для предотвращения ДТП, перекрыт участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия (от Судака до поворота на Краснокаменку). Объезд организован", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстановка на крымских дорогахПри этом в МЧС отметили, что чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. С целью обеспечения проезда на дорогах региона дежурят 75 снегоуборочных машин и другой спецтехники, работает 147 человек.Движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" закрыто для всех транспортных средств, напомнили в МЧС. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля.Обстановка в СимферополеКак сообщили в администрации крымской столицы, городские службы также работают усиленно."Более 400 дворников МБУ "Город" занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий", - говорится в Telegram-канале администрации.Снегоуборочные машины в Симферополе работают как ночью, так и днем, заверили в пресс-службе, отметив, что особое внимание уделяется главным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам.Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от езды в направлении по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала, из-за сильного снегопада видимость здесь была снижена до 10 метров. Ранее в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымЛедяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастьяСнежная буря накроет Крым на три дняИз-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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