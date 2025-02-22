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В Алупке появится Парк авангардистов - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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В Алупке появится Парк авангардистов
В Алупке появится Парк авангардистов - РИА Новости Крым, 22.02.2025
В Алупке появится Парк авангардистов
К предстоящему курортному сезону в Алупке может появится еще одно место притяжения для туристов - Парк авангардистов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T09:12
2025-02-22T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. К предстоящему курортному сезону в Алупке может появится еще одно место притяжения для туристов - Парк авангардистов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал общественник, экскурсовод Александр Вертинский."Сейчас так получилось, что улица Фрунзе в Алупке – это, наверное, единственная улица в Крыму с чистым небом, без проводов. Воссозданы несколько барельефов, фонтаны, 14 исторических вывесок. Воплощена в жизнь моя идея - установка уличных стереоскопов с фотографиями 3D. Все это создано в том числе и силами местных жителей", - сказал Вертинский.По его словам, преображение Алупки продолжается: реконструкция одного объекта повлекла за собой ремонт другого.Он также отметил, что в городе идет реставрация пляжных территорий, реконструкция освещения в Воронцовском парке."Люди стараются увидеть наш ремонт, приезжает и крымский турист. Стали приезжать в Алупку не только ради Воронцовского дворца, но и ради города. Так что теперь свободно туристу можно проводить в Алупке два дня", - сказал собеседник агентства.Гостиницы и объекты общественного питания, по его словам, подвели подсчеты увеличения турпотока в Алупку и назвали свои цифры: от 30 до 50% выросло число отдыхающих летом 2024 года по сравнению с сезоном 2023.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связаноВ Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках
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РИА Новости Крым
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96
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алупка, реконструкция алупки, крым, туризм, туризм в крыму, новости крыма, благоустройство
В Алупке появится Парк авангардистов

В Алупке к курортному сезону-2025 может появится новый парк

09:12 22.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. К предстоящему курортному сезону в Алупке может появится еще одно место притяжения для туристов - Парк авангардистов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал общественник, экскурсовод Александр Вертинский.
"Сейчас так получилось, что улица Фрунзе в Алупке – это, наверное, единственная улица в Крыму с чистым небом, без проводов. Воссозданы несколько барельефов, фонтаны, 14 исторических вывесок. Воплощена в жизнь моя идея - установка уличных стереоскопов с фотографиями 3D. Все это создано в том числе и силами местных жителей", - сказал Вертинский.
По его словам, преображение Алупки продолжается: реконструкция одного объекта повлекла за собой ремонт другого.
"Реконструкция центральной улицы потянула за собой благоустройство территории храма Архангела Михаила, продолжается создание парковых территорий: к лету, вероятнее всего, будет создан Парк авангардистов, тоже на улице Фрунзе. К 18 марта у нас будет открытие Милютинского парка – там тоже шикарная территория с памп-треком, спортивной площадкой, мангальными зонами", - отметил общественник.
Он также отметил, что в городе идет реставрация пляжных территорий, реконструкция освещения в Воронцовском парке.
"Люди стараются увидеть наш ремонт, приезжает и крымский турист. Стали приезжать в Алупку не только ради Воронцовского дворца, но и ради города. Так что теперь свободно туристу можно проводить в Алупке два дня", - сказал собеседник агентства.
Гостиницы и объекты общественного питания, по его словам, подвели подсчеты увеличения турпотока в Алупку и назвали свои цифры: от 30 до 50% выросло число отдыхающих летом 2024 года по сравнению с сезоном 2023.
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