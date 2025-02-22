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Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
Трое мужчин и две женщины ранены в Херсонской области в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T15:56
2025-02-22T15:56
2025-02-22T15:56
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Трое мужчин и две женщины ранены в Херсонской области в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В результате обстрелов со стороны киевского режима за сутки пострадали пять мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.По информацию губернатора, двое мирных жителей ранены в Голопристанском муниципальном округе. В Бехтерах пострадал 41-летний мужчина, а в Голой Пристани — 55-летняя женщина. Раненого мужчину госпитализировали в Скадовскую больницу, а женщине помощь оказали на месте.Кроме того, террористический удар боевиков по Князе-Григорьевке в Великолепетихском муниципальном округе оставил без света около 80 жителей. В настоящее время электроснабжение населенного пункта полностью восстановлено.Также ВСУ били по Каховке, Новой Каховке, Рыбальчему, Солонцам, Пролетарке, Новой Маячке и Корсунке, добавил губернатор.Ранее губернатор региона сообщал, что боевики вооруженных формирований Украины несколько суток бьют по Голой Пристани в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар по АЗС. В результате сгорел резервуар с автогазом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль.Еще днем раньше вХерсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая КалласНовая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областямиВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новости
Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
В Херсонской области от обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Трое мужчин и две женщины ранены в Херсонской области в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов со стороны киевского режима за сутки пострадали пять мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.
По информацию губернатора, двое мирных жителей ранены в Голопристанском муниципальном округе. В Бехтерах пострадал 41-летний мужчина, а в Голой Пристани — 55-летняя женщина. Раненого мужчину госпитализировали в Скадовскую больницу, а женщине помощь оказали на месте.
"В Алешкинском округе из-за обстрела пострадали три человека: женщина 1966 года рождения, мужчина 1964 года рождения и мужчина 1991 года рождения. Повреждены два легковых автомобиля. Раненых доставили в Алешкинскую ЦРБ", - уточнил Сальдо.
Кроме того, террористический удар боевиков по Князе-Григорьевке в Великолепетихском муниципальном округе оставил без света около 80 жителей. В настоящее время электроснабжение населенного пункта полностью восстановлено.
Также ВСУ били по Каховке, Новой Каховке, Рыбальчему, Солонцам, Пролетарке, Новой Маячке и Корсунке, добавил губернатор.
Ранее губернатор региона сообщал
, что боевики вооруженных формирований Украины несколько суток бьют по Голой Пристани в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар
по АЗС. В результате сгорел резервуар с автогазом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль.
Еще днем раньше вХерсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще восемь человек получили ранения
.
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