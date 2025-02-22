https://crimea.ria.ru/20250222/pyat-chelovek-raneny-v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrelakh-vsu-1144391838.html

Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ

Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ

Трое мужчин и две женщины ранены в Херсонской области в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T15:56

2025-02-22T15:56

2025-02-22T15:56

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

алешки

голая пристань

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144391725_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_4fb2759d9778cf4355a2231d17bc92b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Трое мужчин и две женщины ранены в Херсонской области в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В результате обстрелов со стороны киевского режима за сутки пострадали пять мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.По информацию губернатора, двое мирных жителей ранены в Голопристанском муниципальном округе. В Бехтерах пострадал 41-летний мужчина, а в Голой Пристани — 55-летняя женщина. Раненого мужчину госпитализировали в Скадовскую больницу, а женщине помощь оказали на месте.Кроме того, террористический удар боевиков по Князе-Григорьевке в Великолепетихском муниципальном округе оставил без света около 80 жителей. В настоящее время электроснабжение населенного пункта полностью восстановлено.Также ВСУ били по Каховке, Новой Каховке, Рыбальчему, Солонцам, Пролетарке, Новой Маячке и Корсунке, добавил губернатор.Ранее губернатор региона сообщал, что боевики вооруженных формирований Украины несколько суток бьют по Голой Пристани в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар по АЗС. В результате сгорел резервуар с автогазом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль.Еще днем раньше вХерсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще восемь человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"В России не гибнут женщины и дети" - глава дипломатии ЕС Кая КалласНовая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областямиВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо

херсонская область

алешки

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новости