Подорожает ли хлеб в Крыму
В Крыму до апреля повышения цен на хлеб не планируется – производители
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму как минимум до середины весны не планируется повышение цены на хлебобулочные изделия. Об этом РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупнейшего производителя хлеба в Крыму Андрей Венжега.
Информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%, ранее появилась на портале "Ведомости".
"Мы не рассматриваем повышение цен на данный момент, - подчеркнул Андрей Венжега. - Посмотрим дальше, как будет ситуация с инфляцией, с ценами на сырье. Зерно и мука действительно подорожали, посмотрим, как оно будет расти. Но на февраль-март-апрель мы не рассматриваем вариант повышения цен".
Учитывая, что предприятие производит социально важный продукт, рентабельность у него небольшая – 2-3%, отметил директор. При этом в связи с инфляцией дорожает сырье, топливо и услуги, а также приходится повышать заработную плату. Эти факторы могут в перспективе все же привести к повышению отпускных цен на хлеб, отметил он.
Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров.
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