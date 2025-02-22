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Подорожает ли хлеб в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Подорожает ли хлеб в Крыму
Подорожает ли хлеб в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Подорожает ли хлеб в Крыму
В Крыму как минимум до середины весны не планируется повышение цены на хлебобулочные изделия. Об этом РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупнейшего... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-22T07:04
2025-02-21T21:38
хлеб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму как минимум до середины весны не планируется повышение цены на хлебобулочные изделия. Об этом РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупнейшего производителя хлеба в Крыму Андрей Венжега.Информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%, ранее появилась на портале "Ведомости".Учитывая, что предприятие производит социально важный продукт, рентабельность у него небольшая – 2-3%, отметил директор. При этом в связи с инфляцией дорожает сырье, топливо и услуги, а также приходится повышать заработную плату. Эти факторы могут в перспективе все же привести к повышению отпускных цен на хлеб, отметил он.Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%
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хлеб, крым, цены в крыму, общество, торговля, инфляция, новости крыма
Подорожает ли хлеб в Крыму

В Крыму до апреля повышения цен на хлеб не планируется – производители

07:04 22.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму как минимум до середины весны не планируется повышение цены на хлебобулочные изделия. Об этом РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупнейшего производителя хлеба в Крыму Андрей Венжега.
Информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%, ранее появилась на портале "Ведомости".
"Мы не рассматриваем повышение цен на данный момент, - подчеркнул Андрей Венжега. - Посмотрим дальше, как будет ситуация с инфляцией, с ценами на сырье. Зерно и мука действительно подорожали, посмотрим, как оно будет расти. Но на февраль-март-апрель мы не рассматриваем вариант повышения цен".
Учитывая, что предприятие производит социально важный продукт, рентабельность у него небольшая – 2-3%, отметил директор. При этом в связи с инфляцией дорожает сырье, топливо и услуги, а также приходится повышать заработную плату. Эти факторы могут в перспективе все же привести к повышению отпускных цен на хлеб, отметил он.
Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХлебКрымЦены в КрымуОбществоТорговляИнфляцияНовости Крыма
 
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