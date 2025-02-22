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Подорожает ли хлеб в Крыму

Подорожает ли хлеб в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Подорожает ли хлеб в Крыму

В Крыму как минимум до середины весны не планируется повышение цены на хлебобулочные изделия. Об этом РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупнейшего... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-22T07:04

2025-02-22T07:04

2025-02-21T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму как минимум до середины весны не планируется повышение цены на хлебобулочные изделия. Об этом РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупнейшего производителя хлеба в Крыму Андрей Венжега.Информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%, ранее появилась на портале "Ведомости".Учитывая, что предприятие производит социально важный продукт, рентабельность у него небольшая – 2-3%, отметил директор. При этом в связи с инфляцией дорожает сырье, топливо и услуги, а также приходится повышать заработную плату. Эти факторы могут в перспективе все же привести к повышению отпускных цен на хлеб, отметил он.Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хлеб, крым, цены в крыму, общество, торговля, инфляция, новости крыма