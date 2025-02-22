https://crimea.ria.ru/20250222/fotovystavka-pamyati-pogibshego-voenkora-zhuravleva-otkrylas-v-salekharde-1144389739.html

Фотовыставка памяти погибшего военкора Журавлева открылась в Салехарде

Фотовыставка памяти погибшего военкора Журавлева открылась в Салехарде - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Фотовыставка памяти погибшего военкора Журавлева открылась в Салехарде

Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T14:29

2025-02-22T14:29

2025-02-22T14:29

военкор риа новости ростислав журавлев

герои сво

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель Совета семей военнослужащих города Ольга Лалетина.Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег.Мать военкора Людмила Журавлева выразила надежду, что в будущем таких выставок в России будет больше.Она также добавила, что Ростислав искренне любил свое дело и считал свою профессию лучшей."Он никогда никем, кроме журналиста, не работал. Он выбрал эту специальность, эту профессию раз и навсегда и был фанатично ей предан. И мне очень приятно, что моего сына называли и сейчас называют одним из лучших военкоров России", - отметила она.Военкор Ростислав Журавлев родился в 1989 году в Свердловске (Екатеринбург). Журналистскую карьеру он начал в 2012 году в Уральском федеральном округе. Работал в уральских изданиях.В 2014 году освещал события "Крымской весны", работал на юго-востоке Украины. В 2014 году находился в зоне военного конфликта в Луганске, писал о деятельности Луганского народного ополчения.Принимал участие в боевых действиях, в качестве добровольца вступив в "Интербригаду" батальона "Заря" ЛНР.В 2021 году пришел на работу в РИА Новости, с первых дней специальной военной операции работал "за ленточкой", сначала в ДНР, затем в Харьковской и Запорожской областях.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева Орденом Мужества. Он награжден также медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага".Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностейВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на ЗапорожьеАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора Журавлева

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военкор риа новости ростислав журавлев, герои сво, выставка, общество, новости