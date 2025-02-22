https://crimea.ria.ru/20250222/dorozhniki-rabotayut-usilenno-situatsiya-na-dorogakh-kryma-k-etomu-chasu-1144386825.html

Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часу

Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часу - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часу

По данным на утро субботы в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T09:47

2025-02-22T09:47

2025-02-22T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым.По данным на утро субботы в Крыму очистили и обработали от снега более шести тысяч километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".По информации "Крымавтодора", в Алуште сейчас 5 градусов мороза, осадков не наблюдается. На Ангарском перевале –11, снег, как и на Шапке Партизан, где сейчас –10. В Симферополе –10, местами снег, покрытие обработано, в Грушевке–7, снег, покрытие обработано. В Судак –5, временами снег, в Белогорске–10, временами снег, ветер, покрытие обработано. В Керчи 5 градусов мороза, без осадков, покрытие сухое, в Бахчисарае столбики термометров показывают 7 градусов ниже нуля, местами снег. Также известно, что в Сакахсейчас 10 градусов мороза, без осадков, а в Ялте –4, также без осадков, покрытие сухое."Дорожники работают без кнопки “пауза”. Обработано, очищено, но расслабляться рано! Движение обеспечено, но зимняя лотерея еще не закончилась – местами может быть скользко", - предупреждают сотрудники "Крымавтодора".Накануне в Службе автомобильных дорог попросили водителей воздержаться от езды в направлении по трассе Симферополь – Судак, поскольку в районе Грушевского перевала, из-за сильного снегопада видимость здесь была снижена до 10 метров. Ранее в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, информировали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымЛедяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастьяСнежная буря накроет Крым на три дняИз-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке

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